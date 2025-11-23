Видео
Видео

Главная Одесса Трасса Одесса-Рени снова стоит — где большие очереди сегодня

Трасса Одесса-Рени снова стоит — где большие очереди сегодня

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 09:53
обновлено: 09:33
Очереди на трассе Одесса-Рени: актуальная ситуация на границе
Машины в очереди на пересечение границы. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Утром 23 ноября на трассе Одесса-Рени снова образовались пробки в направлении молдавской и румынской границ. Очереди фиксируются как на выезд из Украины, так и на въезд. Ситуацию осложняет закрытие КПП Орловка после ночного обстрела, а также густой туман на дороге.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в направлении Паланки

Машины стоят и на выезде из села Маяки, а также перед транзитным участком. Также на въезде в село Паланка движение существенно замедлено. Участок обозначен на Google Maps красным, а перед самым пунктом пропуска — большая очередь из автомобилей.

Траса Одеса-Рені знову стоїть — де найбільші черги сьогодні - фото 1
Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На переходе "Старокозачье — Тудора" ситуация также напряженная. Дорога постепенно "краснеет" в обе стороны, что означает увеличение количества авто и медленное движение.

Траса Одеса-Рені знову стоїть — де найбільші черги сьогодні - фото 2
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот из Google Maps

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На международной трассе М-15, ведущей в Орловку и Рени, фиксируют сразу несколько участков с замедленным движением. Пробки заметны возле Сараты, в пределах Зори, неподалеку Татарбунаров и Броски. Сейчас КПП Орловка остается закрытым после российского обстрела, что также увеличивает нагрузку на другие переходы.

Таким образом мощные очереди образовались и на КПП "Рени — Джурджулешты". Весь поток путешественников, следующих в Румынию, перенаправлен именно сюда, поэтому время ожидания увеличивается.

Черги та спека + 35 — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 4
Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, на границе с Молдовой заработали новые правила проверки автомобилей. Также мы рассказывали, что грозит украинцам за превышение лимита 90/180 дней на территории Шенгена.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
