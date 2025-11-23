Відео
Траса Одеса-Рені знову стоїть — де найбільші черги сьогодні

Траса Одеса-Рені знову стоїть — де найбільші черги сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 09:53
Оновлено: 09:33
Черги на трасі Одеса-Рені: актуальна ситуація на кордоні
Машини в черзі на перетин кордону. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Вранці 23 листопада на трасі Одеса-Рені знову утворилися затори в напрямку молдовського та румунського кордонів. Черги фіксуються як на виїзд з України, так і на в’їзд. Ситуацію ускладнює закриття КПП Орлівка після нічного обстрілу, а також густий туман на дорозі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Машини стоять і на виїзді з села Маяки, а також перед транзитною ділянкою. Також на в’їзді до села Паланка рух суттєво сповільнений. Ділянка позначена на Google Maps червоним, а перед самим пунктом пропуску — велика черга з автомобілів.

Траса Одеса-Рені знову стоїть — де найбільші черги сьогодні - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На переході "Старокозаче — Тудора" ситуація також напружується. Дорога поступово "червоніє" в обидва боки, що означає збільшення кількості авто та повільний рух. 

Траса Одеса-Рені знову стоїть — де найбільші черги сьогодні - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На міжнародній трасі М-15, що веде до Орлівки та Рені, фіксують одразу кілька ділянок зі сповільненим рухом. Затори помітні біля Сарати, у межах Зорі, неподалік Татарбунарів та Броски. Наразі КПП Орлівка залишається закритим після російського обстрілу, що також збільшує навантаження на інші переходи.

Таким чином потужні черги утворилися й на КПП "Рені — Джурджулешти". Увесь потік подорожувальників, які прямують до Румунії, перенаправлений саме сюди, тож час очікування збільшується.

Черги та спека + 35 — виїзд за кордон через Одещину ускладнений - фото 4
Дорога до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, на кордоні з Молдовою запрацювали нові правила перевірки автомобілів. Також ми розповідали, що загрожує українцям за перевищення ліміту 90/180 днів на території Шенгену.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
