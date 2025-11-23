Черги на трасі Одеса-Рені: актуальна ситуація на кордоні

Траса Одеса-Рені знову стоїть — де найбільші черги сьогодні
Вранці 23 листопада на трасі Одеса-Рені знову утворилися затори в напрямку молдовського та румунського кордонів. Черги фіксуються як на виїзд з України, так і на в’їзд. Ситуацію ускладнює закриття КПП Орлівка після нічного обстрілу, а також густий туман на дорозі.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Машини стоять і на виїзді з села Маяки, а також перед транзитною ділянкою. Також на в’їзді до села Паланка рух суттєво сповільнений. Ділянка позначена на Google Maps червоним, а перед самим пунктом пропуску — велика черга з автомобілів.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На переході "Старокозаче — Тудора" ситуація також напружується. Дорога поступово "червоніє" в обидва боки, що означає збільшення кількості авто та повільний рух.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На міжнародній трасі М-15, що веде до Орлівки та Рені, фіксують одразу кілька ділянок зі сповільненим рухом. Затори помітні біля Сарати, у межах Зорі, неподалік Татарбунарів та Броски. Наразі КПП Орлівка залишається закритим після російського обстрілу, що також збільшує навантаження на інші переходи.
Таким чином потужні черги утворилися й на КПП "Рені — Джурджулешти". Увесь потік подорожувальників, які прямують до Румунії, перенаправлений саме сюди, тож час очікування збільшується.
Нагадаємо, на кордоні з Молдовою запрацювали нові правила перевірки автомобілів. Також ми розповідали, що загрожує українцям за перевищення ліміту 90/180 днів на території Шенгену.
