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Травмированные лебеди: птицу с переломленным крылом готовят к операции

10 апреля 2023 17:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Травмированные лебеди: птицу с переломленным крылом готовят к операции
Травмированный лебедь. Фото: Ahimsa
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Самку лебедя из одесского парка Победы готовят к операции. У птицы обнаружен перелом двух костей.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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"После проведенного обследования ветеринар-орнитолог подтвердил, что перелом лебедь получил от мощного удара. В результате чего были сломаны две параллельные кости", — отметил Александр.

Перелом крыла у птицы. Фото: Ahimsa

По словам одессита, естественным путем птица не могла получить такие повреждения. Ветеринар заверил, что есть шанс спасли крыло лебедя. Если операция и реабилитация пройдут удачно, то в будущем самка сумеет летать.

Кроме того, активисты обратились к правоохранителям с заявлением о расследовании данного инцидента, чтобы в будущем виновные были привлечены к ответственности и наказаны.

Одесситы обратились с заявлением в полицию. Фото: Ahimsa

Отметим, накануне после широкой огласки, лебедей с обрезанными крыльями, которых поселили в пруд, забрали в безопасное место. Птицы проходят обследование.

Напомним, травмированных птиц неизвестные подбросили в озеро. Лебедям очень коротко подрезали крылья. Теперь они не могут летать и выбраться на сушу, чтобы добывать себе пищу.

Как отмечают активисты, содержать лебедей в парке нельзя, поскольку в нем отсутствуют необходимые условия для их жизни. Птицам нужен доступ к суше, их основной рацион пищи они добывают когда пасутся. Плюс, им необходимо выходить на сушу, чтобы смазывать свои перья жиром. Озеро, где находятся лебеди, полностью ограждено забором, а на краю находится травмоопасный камень.

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