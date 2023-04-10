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Травмовані лебеді: птаха із переломлений крилом готують до операції

10 квітня 2023 17:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Травмовані лебеді: птаха із переломлений крилом готують до операції
Травмований лебідь. Фото: Ahimsa
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Самку лебедя з одеського парку Перемоги готують до операції. У птаха виявлено перелом двох кісток.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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"Після проведеного обстеження ветеринар-орнітолог підтвердив, що перелом лебідь отримав від потужного удару. В результаті чого було зламано дві паралельні кістки",— зазначив Олександр.

Перелом крила у птаха. Фото: Ahimsa

За словами одесита, природним шляхом птах не міг отримати такі ушкодження. Ветеринар запевнив, що є шанс врятували крило лебедю. Якщо операція та реабілітація пройдуть успішно, то в майбутньому самка зможе літати.

Крім того, активісти звернулися до правоохоронців із заявою про розслідування даного інциденту, аби у майбутньому винні були притягнуті до відповідальності та покарані.

Одесити звернулися із заявою до поліції. Фото: Ahimsa

Зазначимо, напередодні після широкого розголосу лебедів з обрізаними крилами, яких поселили у ставок, забирають у безпечне місце. Птахи наразі проходять обстеження.

Нагадаємо, травмованих птахів невідомі підкинули в озеро. Лебедям дуже коротко підрізали крила. Тепер вони не можуть літати та вибратися на сушу, щоб добувати собі їжу.

Як зазначають активісти утримувати лебедів у парку не можна, оскільки у ньому відсутні необхідні умови для їх життя. Птахам потрібен доступ до суші, їхній основний раціон їжі вони видобувають коли пасуться. Плюс, їм необхідно виходити на сушу, щоб змащувати своє пір'я жиром. Озеро, де знаходяться лебеді, повністю огороджене парканом, а на краю знаходиться травмонебезпечний камінь.

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