Надо достать павербанки — кому из одесситов отключат электроснабжение

Человек заряжает телефон от павербанка. Фото: pixabay

Сегодня, 5 марта, часть одесситов осталась без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Центральный РЭС:

3-я Степная, 58 — 64,

7-я Степная, 30 — 49,

Богуна, 6 — 21,

Цветочная, 12 — 21,

Платанова, 27 — 126,

Радостная, 32 — 116,

Св.Рихтера, 35 — 124,

пер. 1й Сиреневый, 1 — 6,

пер. 2й Сиреневый, 1 —-19,

пер. Сиреневый, 2/2,

пер. Ковровый, 5 — 9,

пер. Кострова, 30 — 37,

проезд Сиреневый, 1 — 6,

Косвенная, 78 — 79,

пер. Радиальный, 1—12,

Гранатная, 28 — 54,

Дубовая, 1 — 31,

пер. 3-й Кипарисный, 1 — 4,

пер. Джутовый, 1 — 10,

Профсоюзная, 2 — 35,

Пшеничная, 7 — 24,

Трудовых Резервов, 1 — 10,

Туристская, 20 — 46,

пер. 1-й Кипарисный, 2,4,

Ц.Аэропорт, 1 — 23,

пров. Конструкторский, 1 — 11,

пл. Михайловская, 12/14.

пер. Москвина, 1 — 12,

Малишевского (Гастело), 54 — 168,

Балковская, 3 — 12.

Южный РЭС:

Авдеева-Черноморского, 24 — 160,

Жаботинского, 1 — 57,

пер. 3-й Проектируемый, 3 — 5,

Ю.Геллера, 12 — 90,

Неделина, 1 — 98,

Петрашевского, 15 — 36,

пер. Костеловской, 2 — 8,

Бригадная, 23 — 55,

Гвардейская, 7 — 21,

Чубаевская, 8 — 12,

Штурвальная, 15 — 21.

Северный РЭС:

Крымская, 62 — 70,

Десантный б-р, 4, 6,

Заболотного, 18 — 24.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что до конца отопительного сезона в Украине не планируется повышать тарифы на коммунальные услуги, поэтому с 1 марта цены не изменятся. Так, месячная стоимость за электроэнергию может достигать более 500 гривен.

Также мы писали, что одесситы за коммунальные платежи задолжали почти четыре миллиарда гривен. Лидерами среди всех услуг стало теплоснабжение, задолженность горожан за тепло составила более миллиарда гривен.