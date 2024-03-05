Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Треба дістати павербанки — кому з одеситів відключать електропостачання arrow

Треба дістати павербанки — кому з одеситів відключать електропостачання

5 березня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Треба дістати павербанки — кому з одеситів відключать електропостачання
Людина заряджає телефон від павербанку. Фото: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 5 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла

Центральний РЕМ:

  • 3-я Степова, 58 — 64;
  • 7-а Степова, 30 — 49, 
  • Богуна, 6 — 21, 
  • Квіткова, 12 — 21, 
  • Платанова, 27 — 126, 
  • Радісна, 32 — 116, 
  • Св.Ріхтера, 35 — 124, 
  • пров. 1й Бузковий, 1 — 6, 
  • пров. 2й Бузковий, 1 — 19, 
  • пров. Бузковий, 2/2, 
  • пров. Килимовий, 5 — 9, 
  • пров. Кострова, 30-37, 
  • проїзд Бузковий, 1 — 6, 
  • Скісна, 78 — 79, 
  • пров. Радіальний, 1-12,
  • Гранатна, 28 — 54, 
  • Дубова, 1 — 31, 
  • пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4, 
  • пров. Джутовий, 1 — 10, 
  • Профспілкова, 2 — 35, 
  • Пшенична, 7 — 24, 
  • Трудових Резервів, 1 — 10, 
  • Туристська, 20 — 46, 
  • пров. 1-й Кипарисний, 2,4, 
  • Ц.Аеропорт, 1 — 23, 
  • пров. Конструкторський, 1 — 11, 
  • пл. Михайлівська, 12/14. 
  • пров. Москвіна, 1 — 12, 
  • Малішевського (Гастело), 54 — 168, 
  • Балківська, 3 — 12.

Південний РЕМ:                 

  • Авдєєва-Чорноморського, 24 — 160, 
  • Жаботинського, 1 — 57, 
  • пров. 3-й Проектований, 3 — 5, 
  • Ю.Геллера, 12 — 90, 
  • Недєліна, 1 — 98, 
  • Петрашевського, 15 — 36, 
  • пров. Костеловської, 2 — 8, 
  • Бригадна, 23 — 55,
  • ​​​​​​​Гвардійська, 7 — 21, 
  • Чубаївська, 8 — 12,
  • Штурвальна, 15 — 21.

Північний РЕМ:      

  • Кримська, 62 — 70,
  • Десантний б-р, 4, 6, 
  • Заболотного, 18 — 24. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. Так, місячна вартість за електроенергію може сягати понад 500 гривень.

Також ми писали, що одесити за комунальні платежі заборгували майже чотири мільярди гривень. Лідерами серед усіх послуг стало теплопостачання, заборгованість містян за тепло склала більше мільярду гривень.

комунальні послуги
Одеса
електроенергія
Новини Одеси
ДТЕК
відключення світла
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

29 лютого 2024
Новина з відео

21:48 Чим слід обробляти яблуні після зими — врожай буде чистим та багатим