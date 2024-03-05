Треба дістати павербанки — кому з одеситів відключать електропостачання

Людина заряджає телефон від павербанку. Фото: pixabay

Сьогодні, 5 березня, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ:

3-я Степова, 58 — 64;

7-а Степова, 30 — 49,

Богуна, 6 — 21,

Квіткова, 12 — 21,

Платанова, 27 — 126,

Радісна, 32 — 116,

Св.Ріхтера, 35 — 124,

пров. 1й Бузковий, 1 — 6,

пров. 2й Бузковий, 1 — 19,

пров. Бузковий, 2/2,

пров. Килимовий, 5 — 9,

пров. Кострова, 30-37,

проїзд Бузковий, 1 — 6,

Скісна, 78 — 79,

пров. Радіальний, 1-12,

Гранатна, 28 — 54,

Дубова, 1 — 31,

пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4,

пров. Джутовий, 1 — 10,

Профспілкова, 2 — 35,

Пшенична, 7 — 24,

Трудових Резервів, 1 — 10,

Туристська, 20 — 46,

пров. 1-й Кипарисний, 2,4,

Ц.Аеропорт, 1 — 23,

пров. Конструкторський, 1 — 11,

пл. Михайлівська, 12/14.

пров. Москвіна, 1 — 12,

Малішевського (Гастело), 54 — 168,

Балківська, 3 — 12.

Південний РЕМ:

Авдєєва-Чорноморського, 24 — 160,

Жаботинського, 1 — 57,

пров. 3-й Проектований, 3 — 5,

Ю.Геллера, 12 — 90,

Недєліна, 1 — 98,

Петрашевського, 15 — 36,

пров. Костеловської, 2 — 8,

Бригадна, 23 — 55,

​​​​​​​Гвардійська, 7 — 21,

Чубаївська, 8 — 12,

Штурвальна, 15 — 21.

Північний РЕМ:

Кримська, 62 — 70,

Десантний б-р, 4, 6,

Заболотного, 18 — 24.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що до кінця опалювального сезону в Україні не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги, тому з 1 березня ціни не зміняться. Так, місячна вартість за електроенергію може сягати понад 500 гривень.

Також ми писали, що одесити за комунальні платежі заборгували майже чотири мільярди гривень. Лідерами серед усіх послуг стало теплопостачання, заборгованість містян за тепло склала більше мільярду гривень.