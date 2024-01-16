Надо оценивать мощности врага — Гуменюк о ликвидации самолетов РФ

Российский самолет А-50. Фото: Википедия

Вчера, 15 января, Воздушные силы ВС Украины подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем, однако победой назвать это рано. Украине нужно больше средств борьбы с вражескими целями.

Об этом в эфире Радио Свобода рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, нужно адекватно оценивать мощь врага. Сейчас российские самолеты еще могут наносить ущерб украинским мирным городам, в частности, сбрасывая УАБы.

"Это слишком громкое заявление для того, чтобы убеждать всех, что действительно там россиянам летать опасно. Надо адекватно оценивать мощи врага и наши", — сказала Гуменюк.

Украина не достаточно оружия для ликвидации самолетов

Кроме того, военная отметила, что Украина может применять силы и средства для противодействия угрозе, но их количество пока недостаточно. Поэтому контроль над морями сложно назвать абсолютным.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) публикует информацию о том, что РФ готовит бригады для высадки десанта в украинском тылу, вероятнее всего, на юге. Однако такие действия оккупантов невозможны и могут быть полностью сокрушительными для них.

Также мы писали, что систематические и удачные атаки сил обороны Украины на российский флот в Крыму. Враг значительно отступил к юго-восточной части Черного моря, на севере же доминируют ВСУ.