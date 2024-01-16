Треба оцінювати потужності ворога — Гуменюк про ліквідацію літаків РФ

Російський літак А-50. Фото: Вікіпедія

Вчора, 15 січня, Повітряні сили ЗС України підтвердили знищення двох літаків ВС РФ над Азовським морем, однак перемогою назвати це зарано. Україні потрібно більше засобів боротьби з ворожими цілями.

Про це в етері Радіо Свобода розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, треба адекватно оцінювати потужності ворога. Наразі російські літаки ще можуть завдавати шкоди українським мирним містам, зокрема скидаючи КАБи.

"Це надто гучна заява для того, щоб переконувати всіх, що дійсно там росіянам літати небезпечно. Треба адекватно оцінювати потужності ворога та наші", — сказала Гуменюк.

Україна немає достатньо зброї для ліквідації літаків

Крім того, військова зазначила, що Україна може застосовувати сили та засоби для протидії загрозі, але наразі їхня кількість недостатня. Тому контроль над морями важко назвати абсолютним.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) публікує інформацію про те, що РФ готує бригади для висадки десанту в українському тилу, найімовірніше, на півдні. Однак наразі такі дії окупантів неможливі та можуть бути повністю нищівними для них.

Також ми писали, що систематичні та вдалі атаки Сил оборони України на російський флот у Криму. Наразі ворог значно відступив до південно-східної частини Чорного моря, на півночі ж наразі домінують ЗСУ.