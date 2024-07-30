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Надо с ними поступать, как с врагами — одесский активист Ганул о поджигателях автомобилей

30 июля 2024 16:57
Верзилова Єлизавета - редактор
С палиями надо поступать, как с врагом: Ганул высказался по поводу инцидентов с авто военных
Одесский активист Демьян Ганул. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе активист Демьян Ганул выступил с оговоркой относительно злоумышленников, поджигающих автомобили. По его мнению, военные могут действовать против поджигателей как против врагов, учитывая военное положение на всей территории Украины.

Об этом в эфире Киев24 заявил Демьян Ганул.

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"Если будет случай именно такой, когда военный найдет нарушителя возле своего автомобиля, когда тот будет его поджигать или пытаться уничтожать, то военный может действовать как с врагом, потому что война есть на всей территории Украины, как хочется напомнить" , — отметил активист.

Активист добавил, что полиция должна применять тяжелые статьи в отношении поджигателей. По его мнению, если полиция не будет этого делать, то случаев уничтожения автомобилей военных может значительно увеличиться. Демьян Ганул выразил мнение, что преступники могут отказаться от своих намерений, понимая возможные последствия.

"И, возможно, тогда "люди" не захотят получить эти легкие деньги, понимая, что могут быть убиты банально или получить лишение свободы ради условных 500 долларов, которых нереально получить, потому что их просто "кидают"" , — предположил активист.

Меры относительно поджогов автомобилей в Одессе

Мы писали, что в Одессе задержали шестерых злоумышленников, которые поджигали машины военных за деньги от агентов РФ. Через две недели преступники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников, за что теперь их ожидает заключение.

Также ранее шла речь о том, что в Одессе усилят проверку транспортных средств, использующих военные. Соответствующие поручения ОВА уже направила командующим систематизировать и навести порядок в использовании военного транспорта в городе.

Одесса полиция авто Одесская область поджог военная техника военные Новости Одессы Демьян Ганул военнослужащие

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