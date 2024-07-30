Із паліями треба вчиняти, як з ворогом: Ганул висловився щодо інцидентів з авто військовихє

Одеський активіст Дем'ян Ганул. Фото: Новини.LIVE

В Одесі активіст Дем'ян Ганул виступив із застереженням щодо зловмисників, які підпалюють автомобілі. На його думку, військові можуть діяти проти паліїв, як проти ворогів, враховуючи воєнний стан на всій території України.

Про це в етері Київ24 заявив Дем'ян Ганул.

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"Якщо буде випадок саме ось такий, коли військовий знайде порушника біля свого автомобіля, коли той буде його підпалювати чи намагатися знищувати, то військовий може діяти як з ворогом, тому що війна є на всій території України, як хочеться нагадати", — зазначив активіст.

Активіст додав, що поліція повинна застосовувати важкі статті щодо паліїв. На його думку, якщо поліція не буде цього робити, то випадків знищення автівок військових може значно побільшати. Дем'ян Ганул висловив думку, що злочинці можуть відмовитися від своїх намірів, розуміючи можливі наслідки.

"І, можливо, тоді "люди" не захотять отримати ці легкі гроші, розуміючи, що можуть бути вбитими банально або отримати позбавлення волі заради умовних 500 доларів, яких нереально отримати, тому що їх просто "кидають"", — припустив активіст.

Заходи щодо підпалів автівок в Одесі

Ми писали, що в Одесі затримали шістьох зловмсників, які підпалювали автівки військових за гроші від агентів РФ. За два тижні злочинці намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків, за що тепер їх очікує ув'язнення.

Також раніше йшла мова про те, що в Одесі посилять перевірку транспортних засобів, які використовують військові. Відповідні доручення ОВА вже направила командуючим, щоб систематизувати та навести порядок у використанні військового транспорту в місті.