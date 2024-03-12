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Третий год войны — в Одесской области сельсовет покупает авто за 600 тысяч

12 марта 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Третий год войны — в Одесской области сельсовет покупает авто за 600 тысяч
Автомобиль Citroen C-Elysee. Фото: Citroen.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области объявили тендер на закупку транспортного средства. По документации, чиновники Таировской ОТГ намерены потратить на легковой автомобиль более полумиллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Закупку разместило Управление гуманитарной политики Таировского сещинного совета в Одесской области. Точная ожидаемая стоимость – 620 000 гривен. В документации отмечается, что в планах ведомства приобретение одного автомобиля с нулевым пробегом или эквивалента. Транспорт должны быть поставлены до 15 апреля 2024 года. Начало аукциона объявлен на 19 марта 2024 года.

Требования к автомобилю

В тендерной документации говорится, что будущее авто — Citroen C-Elysee. Транспорт должен быть изготовлен не раньше 2023 года. Следует отметить, что автомобильные характеристики в тендерной документации прописаны очень подробно, вот некоторые из них:

  • Год изготовления — 2023 и позже;
  • Цвет – белый;
  • Габаритные размеры (мм) — 4419 (длина), 1990 (ширина), 1480 (высота);
  • Двигатель – бензиновый L4, 16-клапанный DOHC;
  • Рабочий объем двигателя – 1580 куб. см;
  • Трансмиссия: 5-ступенчатая механическая, передний привод;
  • Электронная система стабилизации;
  • Круиз-контроль;
  • Обогрев зеркал заднего вида;
  • Мультимедийная система: с многофункциональным цветным сенсорным дисплеем 7.0";
  • Радиоприемник, Bluetooth;
  • Гарантия – 3 года или 100 000 км.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, что в Подольске Одесской области уже второй раз пытаются провести закупку на возведение укрытия для школы. Известно, что на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

Также мы писали, что Одесская полиция объявила тендер о закупке транспортного средства. По документации, правоохранители намерены потратить на легковой автомобиль более миллиона гривен.

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