Третій рік війни — на Одещині сільрада купляє авто за 600 тисяч

Авто Citroen C-Elysee. Фото: Citroen.ua

На Одещині оголосили тендер на закупівлю транспортного засобу. За документацією посадовці Таїровської ОТГ мають намір витратити на легковий автомобіль понад пів мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер

Закупівлю розмістило Управління гуманітарної політики Таїровської селищної ради в Одеській області. Точна очікувана вартість — 620 000 гривень. У документації зазначається, що у планах відомства придбання однієї автівки з нульовим пробігом або еквіваленту. Транспорт мають поставити до 15 квітня 2024 року. Початок аукціону оголошений на 19 березня 2024 року.

Вимоги до автомобіля

У тендерній документації зазначено, що майбутнє авто — Citroen C-Elysee. Транспорт має бути виготовлений не раніше 2023 року. Варто зазначити, що автомобільні характеристики у тендерній документації прописані дуже детально, ось деякі з них:

Рік виготовлення — 2023 та пізніше;

Колір — білий;

Габаритні розміри (мм) — 4419 (довжина), 1990 (ширина), 1480 (висота);

Двигун — бензиновий L4, 16-клапанний DOHC;

Робочий об’єм двигуна — 1580 куб. см;

Трансмісія: 5-ступенева механічна, передній привід;

Електрона система стабілізації;

Круїз-контроль;

Обігрів дзеркал заднього виду;

Мультимедійна система: з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7.0";

Радіоприймач, Bluetooth;

Гарантія — 3 роки, або 100 000 км.

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Нагадаємо, що у місті Подільськ Одеської області уже вдруге намагаються провести закупівлю на зведення укриття для школи. Відомо, що на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень.

Також ми писали, що Одеська поліція оголосила тендер на закупівлю транспортного засобу. За документацією правоохоронці мають намір витратити на легковий автомобіль понад мільйон гривень.