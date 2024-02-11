Ще одне авто — поліція Одеси оголосила черговий тендер

Автомобіль Toyota Camry. Фото: toyota-odessa

Одеська поліція оголосила тендер на закупівлю транспортного засобу. За документацією, правоохоронці мають намір витратити на легковий автомобіль понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Деталі тендеру

Закупівлю розмістило Управління поліції охорони в Одеській області. Точна очікувана вартість — 1 249 000 гривень. У документації відзначається, що у планах відомства придбання однієї автівки спеціального призначення. Її мають поставити до 15 березня 2024 року.

Автомобільні характеристики

Варто відзначити, що автомобільні характеристики у тендерній документації прописані дуже детально, ось деякі з них:

Об’єм паливного бака — 59 л

Максимальна швидкість — 209 км/год

Габаритні розміри (мм) — 4884 (довжина), 1839 (ширина), 1454 (висота)

Двигун — бензиновий L4, 16-клапанний DOHC

Робочий об’єм двигуна — 2487 куб. см

Потужність двигуна — 207 к.с. при 6600 об/хв

Трансмісія: 8-ступенева автоматична, передній привід

Центральний замок з дистанційним керуванням

Диски: 17" легко сплавні двокольорові

Система допомоги під час паркування

Мультимедійна система: з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 9.0"

Радіоприймач FM/AM та динаміків

Відділення для окулярів

Гарантія — 3 роки або 100 000 км

Додамо, що під ці технічні характеристики підходить авто бізнес-класу Toyota Camry 2023 року випуску в комплектації Elegance.

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Нагадаємо, в Одесі обрали підрядника, який має відремонтувати трубу котельної, що впала через негоду у листопаді минулого року. Наразі на розробку плану виділили понад 2,5 млн грн.

Також ми писали, що Одеський державний університет внутрішніх справ оголосив тендер на закупівлю майже 300 крісел та стільців. Відомо, що на меблі ВНЗ готовий виділити з бюджету майже мільйон гривень.