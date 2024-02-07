Два мільйони на розробку проєкту — в Одесі відремонтують зруйновану трубу котельної

Зруйнована труба на Паустовського. Фото: Новини.LIVE

В Одесі обрали підрядника, який має відремонтувати трубу котельної, що впала через негоду у листопаді минулого року. Наразі на розробку плану виділили понад 2,5 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер

Замовником стало Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси", яке на розробку документації виділило 2 573 650,91 гривні. Йдеться саме про план робіт і проєкт. Відомо, що документація має бути готова до 1 червня 2024 року.

Повідомлення про тендер. Фото: скриншот

Хто став переможцем

Відомо, що в аукціоні брали участь чотири учасники, але виграла Київська компанія "Укренергопром-3". Підрядник готовий розробити проєкт за 1 млн 900 тис. грн. Наразі пропозиція у стані розгляду.

Що відомо про інцидент

27 листопада в Одесі вирувала сильна негода та снігопад. Через це у Пересипському районі міста впала 100-метрова котельня. Тоді без опалення залишилося понад 120 тисяч абонентів.

Більше про тендери на Одещині

Нагадаємо, одеська поліція оголосила тендер на закупівлю транспортного засобу. Правоохоронці планують придбати легковий автомобіль вартістю понад мільйон гривень.

Також ми писали, що у селі Одеської області планують будівництво укриття у навчальному закладі. Наразі йдеться про розробку тендерної документації, на яку витратять понад 800 тис. грн.