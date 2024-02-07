Два миллиона на разработку проекта — в Одессе отремонтируют разрушенную котельную трубу

Разрушенная труба на Паустовского. Фото: Новини.LIVE

В Одессе выбрали подрядчика, который должен отремонтировать упавшую из-за непогоды трубу котельной в ноябре прошлого года. Сейчас на разработку плана было выделено более 2,5 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Что известно о тендере

Заказчиком стало Коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы", которое на разработку документации выделило 2573650,91 гривны. Речь идет именно о плане работ и проекте. Известно, что документация должна быть готова до 1 июня 2024 года.

Уведомление о тендере. Фото: скриншот

Кто стал победителем

Известно, что в аукционе участвовали четыре участника, но выиграла Киевская компания "Укрэнергопром-3". Подрядчик готов разработать проект за 1 млн 900 тыс. грн. Пока предложение в состоянии рассмотрения.

Что известно об инциденте

27 ноября в Одессе бушевала сильная непогода и снегопад. Из-за этого в Пересыпском районе города упала 100-метровая котельная. Тогда без отопления осталось более 120 тысяч абонентов.

Больше о тендерах в Одесской области

Напомним, одесская полиция объявила тендер на закупку транспортного средства. Правоохранители планируют приобрести легковой автомобиль стоимостью более миллиона гривен.

Также мы писали, что в селе Одесской области планируется строительство укрытия в учебном заведении. Речь идет о разработке тендерной документации, на которую потратят более 800 тыс. грн.