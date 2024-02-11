Еще один автомобиль — полиция Одессы объявила очередной тендер

Автомобиль Toyota Camry. Фото: toyota-odessa

Одесская полиция объявила тендер о закупке транспортного средства. По документации, правоохранители намерены потратить на легковой автомобиль более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

Покупку разместило Управление полиции охраны в Одесской области. Точная ожидаемая стоимость — 1 249 000 гривен. В документации отмечается, что в планах ведомства приобретение одного автомобиля специального назначения. Его должны поставить до 15 марта 2024 года.

Автомобильные характеристики

Следует отметить, что автомобильные характеристики в тендерной документации прописаны очень подробно, вот некоторые из них:

Объем топливного бака — 59 л.

Максимальная скорость — 209 км/ч

Габаритные размеры (мм) — 4884 (длина), 1839 (ширина), 1454 (высота)

Двигатель — бензиновый L4, 16-клапанный DOHC.

Рабочий объем двигателя — 2487 куб. см

Мощность двигателя — 207 л.с. при 6600 об/мин

Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая, передний привод

Центральный замок с дистанционным управлением

Диски: 17" легко сплавные двухцветные.

Система помощи при парковке

Мультимедийная система: с многофункциональным цветным сенсорным дисплеем 9.0"

Радиоприемник FM/AM и динамиков

Отделение для очков

Гарантия — 3 года или 100 000 км

Под эти технические характеристики подходит авто бизнес-класса Toyota Camry 2023 года выпуска в комплектации Elegance.

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Напомним, в Одессе избрали подрядчика, который должен отремонтировать упавшую из-за непогоды трубу котельной в ноябре прошлого года. Сейчас на разработку плана было выделено более 2,5 млн грн.

Также мы писали, что Одесский государственный университет внутренних дел объявил тендер на закупку около 300 кресел и стульев. Известно, что на мебель вуз готов выделить из бюджета почти миллион гривен.