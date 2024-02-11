Еще один автомобиль — полиция Одессы объявила очередной тендер
Одесская полиция объявила тендер о закупке транспортного средства. По документации, правоохранители намерены потратить на легковой автомобиль более миллиона гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Покупку разместило Управление полиции охраны в Одесской области. Точная ожидаемая стоимость — 1 249 000 гривен. В документации отмечается, что в планах ведомства приобретение одного автомобиля специального назначения. Его должны поставить до 15 марта 2024 года.
Автомобильные характеристики
Следует отметить, что автомобильные характеристики в тендерной документации прописаны очень подробно, вот некоторые из них:
- Объем топливного бака — 59 л.
- Максимальная скорость — 209 км/ч
- Габаритные размеры (мм) — 4884 (длина), 1839 (ширина), 1454 (высота)
- Двигатель — бензиновый L4, 16-клапанный DOHC.
- Рабочий объем двигателя — 2487 куб. см
- Мощность двигателя — 207 л.с. при 6600 об/мин
- Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая, передний привод
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Диски: 17" легко сплавные двухцветные.
- Система помощи при парковке
- Мультимедийная система: с многофункциональным цветным сенсорным дисплеем 9.0"
- Радиоприемник FM/AM и динамиков
- Отделение для очков
- Гарантия — 3 года или 100 000 км
Под эти технические характеристики подходит авто бизнес-класса Toyota Camry 2023 года выпуска в комплектации Elegance.
Больше о тендерах в Одесской области
Напомним, в Одессе избрали подрядчика, который должен отремонтировать упавшую из-за непогоды трубу котельной в ноябре прошлого года. Сейчас на разработку плана было выделено более 2,5 млн грн.
Также мы писали, что Одесский государственный университет внутренних дел объявил тендер на закупку около 300 кресел и стульев. Известно, что на мебель вуз готов выделить из бюджета почти миллион гривен.
Читайте Новини.LIVE!