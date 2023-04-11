Три миллиона гривен и оборудование: одесские судьи помогают ВСУ

Одесские судьи передали помощь военным. Фото: Киевский райсуд Одессы.

Одесские судьи продолжают активно поддерживать Вооруженные Силы Украины, защищающие нашу страну и приближающие победу. Кроме ежемесячных отчислений от своей заработной платы, сумма которых достигла трех миллионов, судьи передали адресную помощь и необходимое портативное оборудование для повышения боеспособности военных подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского районного суда Одессы.

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Помощь судей включала портативную зарядную станцию Anker, аккумуляторы Mavic и Starlink, беспроводную IP-камеру и другое необходимое оборудование, которое уже находится на позициях наших военных, помогая им снижать врага. Эта помощь станет регулярной и будет предоставляться судьями Киевского районного суда Одессы ежемесячно.

Помощь военным от одесских судей. Фото: Киевский райсуд Одессы.

Личный состав военных подразделений, которым была передана помощь, состоит из добровольно мобилизованных мужчин и женщин, что откликнулись на призвание своего сердца и встали на защиту нашего государства с начала агрессии рф.

Напомним, по ходатайству ДБР суд избрал меру пресечения должностному лицу воинской части, который отбирал у солдат боевые доплаты. В период досудебного расследования мужчина будет находиться под стражей.