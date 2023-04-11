Три мільйони гривень та обладнання: одеські судді допомагають ЗСУ

Одеські судді передали допомогу військовим. Фото: Київський районний суд Одеси.

Одеські судді продовжують активно підтримувати Збройні Сили України, які захищають країну та наближають перемогу. Окрім щомісячних відрахувань від своєї заробітної плати, сума яких все досягла трьох мільйонів, судді передали адресну допомогу та необхідне портативне обладнання для підвищення боєздатності військових підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба Київського районного суду Одеси.

Читайте також:

Допомога суддів включала портативну зарядну станцію Anker, акумулятори для Mavic та Starlink, безпровідну IP-камеру та інше необхідне обладнання, яке вже знаходиться на позиціях наших військових, допомагаючи їм знижувати ворога. Ця допомога стане регулярною та буде надаватися суддями Київського районного суду міста Одеси щомісяця.

Допомога військовим від одеських суддів. Фото: Київський районний суд Одеси.

Особовий склад військових підрозділів, яким передали допомогу складається з добровільно мобілізованих чоловіків і жінок, які відгукнулися на покликання свого серця та стали на захист нашої держави від початку агресії рф.

Нагадаємо, за клопотанням ДБР суд обрав запобіжний захід посадовцю військової частини, який відбирав у солдатів бойові доплати. На період досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою.