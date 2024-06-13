В Одессе выдремонтируют жилой дом — объявлен тендер

Три этажа за 2 миллиона — в Одессе отремонтируют жилой дом
В Хаджибеевском районе Одессы планируется капитальный ремонт трехэтажного жилого дома. Соответствующий тендер уже объявлен, а сумма работ, указанная в документации, равна почти двум миллионам гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Больше о тендере
Закупку на капитальный ремонт жилого дома по ул. Разумовская, 15, объявил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета. В целом на работы планируют выделить 1 817 970,40 гривен. Подать предложение участники могут до 22 июня 2024, а победителя будут определять 24 июня в формате открытых торгов с особенностями. Все строительные работы должны быть завершены до конца текущего года.
Что планируют сделать
Согласно тендерной документации, основные работы по капитальному ремонту дома по ул. Разумовской, 15 в Одессе включают:
- ремонт фасада здания;
- устройство территории двора;
- устройство отмостки;
- усиление стен и потолка;
- ремонт кровли;
- ремонт лестницы и ступенчатой клетки;
- устройство системы водоотвода;
- устройство системы молниезащиты.
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Мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать два дома, разрушенные из-за российских ударов по городу. Работы оценили более чем в два миллиона гривен.
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