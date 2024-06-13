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Три этажа за 2 миллиона — в Одессе отремонтируют жилой дом

13 июня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе выдремонтируют жилой дом — объявлен тендер
В Одессе планируется ремонт жилого дома. Иллюстративное фото: Львовский горсовет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Хаджибеевском районе Одессы планируется капитальный ремонт трехэтажного жилого дома. Соответствующий тендер уже объявлен, а сумма работ, указанная в документации, равна почти двум миллионам гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о тендере

Закупку на капитальный ремонт жилого дома по ул. Разумовская, 15, объявил Департамент городского хозяйства Одесского городского совета. В целом на работы планируют выделить 1 817 970,40 гривен. Подать предложение участники могут до 22 июня 2024, а победителя будут определять 24 июня в формате открытых торгов с особенностями. Все строительные работы должны быть завершены до конца текущего года.

В Одессе отремонтируют дом
Дом, подлежащий ремонту. Фото: google.maps

Что планируют сделать

Согласно тендерной документации, основные работы по капитальному ремонту дома по ул. Разумовской, 15 в Одессе включают:

  • ремонт фасада здания;
  • устройство территории двора;
  • устройство отмостки;
  • усиление стен и потолка;
  • ремонт кровли;
  • ремонт лестницы и ступенчатой клетки;
  • устройство системы водоотвода;
  • устройство системы молниезащиты.

Другие тендеры в Одесской области

Мы писали, что в Одессе планируют отремонтировать два дома, разрушенные из-за российских ударов по городу. Работы оценили более чем в два миллиона гривен.

Также в селе Прилиманское Одесской области будет отремонтирована школьная столовая за 23 миллиона гривен, средства возьмут из местного бюджета.

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Одесская ОГА
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