В Одесі выдремонтують житловий будинок — оголошено тендер

В Одесі планують ремонт житлового будинку. Ілюстративне фото: Львівська міськрада

В Хаджибеївському районі Одеси планується капітальний ремонт триповерхового житлового будинку. Відповідний тендер вже оголошений, а сума робіт, яка зазначена у документації, майже дорівнює двом мільйонам гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про тендер

Закупівлю на капітальний ремонт житлового будинку на вул. Розумовська, 15 оголосив Департамент міського господарства Одеської міської ради. Загалом на роботи планують виділити1 817 970,40 гривень. Подати пропозицію учасники можуть до 22 червня 2024 року, а переможця визначатимуть 24червня у форматі відкритих торгів з особливостями. Усі будівельні роботи мають бути закінчені до кінця поточного року.

Будинок, що підлягає ремонту. Фото: google.maps

Що планують зробити

Згідно тендерної документації, основні роботи з капітального ремонту будинку на вул. Розумовській, 15 в Одесі включають:

Ремонт фасаду будівлі;

улаштування території двору;

улаштування вимощення;

посилення стін та стелі;

ремонт покрівлі;

ремонт сходів та сходинкової клітини;

улаштування системи водовідведення;

улаштування системи блискавкозахисту.

Інші тендери на Одещині

Ми писали, що в Одесі планують відремонтувати два будинки, зруйновані через російські удари по місту. Роботи оцінили у понад два мільйони гривень.

Також у селі Прилиманське Одеської області відремонтують шкільну їдальню за 23 мільйони гривень, кошти візьмуть з місцевого бюджету.