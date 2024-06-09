В Одесі відновлять пошкоджені будинки — які саме

В Одесі відновлять будинки, пошкоджені унаслідок ракетної атаки РФ
В Одесі планують відремонтувати два будинки, які постраждали унаслідок терористичних дій російських військ. На роботи витратять понад два мільйони гривень. Відповідні тендери днями опублікував департамент міського господарства.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.
Які будинки відремонтують
Йдеться про відновлення будинків, що розташовуються на вулицях:
- вул. Середня, 24
- вул. Висоцького, 10
Відомо, що ці будинки постраждали унаслідок ракетної атаки росіян наприкінці минулого року.
Що відомо про тендери
Закупівлі провели без використання електронної системи, тобто без аукціону. Підряди віддали двом фірмам: ФОП Двоєнкін Євген Миколайович і ФОП Баланюк Павло Валерійович. Роботи мають бути проведені до 31 грудня 2024 року. Ремонти профінансують з міського бюджету.
Що планують зробити
- Відновлення стін.
- Установка кріплень перекриття.
- Відновлення фасаду.
- Ремонт покрівлі.
- Заміна пошкоджених вікон.
- Ремонт водостічної системи тощо.
Інші тендери на Одещині
Нагадаємо, у селі Прилиманське Одеської області відремонтують шкільну їдальню за 23 мільйони гривень, кошти візьмуть з місцевого бюджету.
Також ми писали, що управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на ремонт школи №61. Роботи оцінили у понад 120 мільйонів гривень.
Додамо, Болградська міська рада знайшла підрядника для перевезення військовослужбовців. Вартість послуг оцінили у пів мільйона гривень.
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