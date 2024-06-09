В Одесі відновлять пошкоджені будинки — які саме

Пошкоджений ракетою будинок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі планують відремонтувати два будинки, які постраждали унаслідок терористичних дій російських військ. На роботи витратять понад два мільйони гривень. Відповідні тендери днями опублікував департамент міського господарства.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Які будинки відремонтують

Йдеться про відновлення будинків, що розташовуються на вулицях:

вул. Середня, 24

вул. Висоцького, 10

Відомо, що ці будинки постраждали унаслідок ракетної атаки росіян наприкінці минулого року.

Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про тендери

Закупівлі провели без використання електронної системи, тобто без аукціону. Підряди віддали двом фірмам: ФОП Двоєнкін Євген Миколайович і ФОП Баланюк Павло Валерійович. Роботи мають бути проведені до 31 грудня 2024 року. Ремонти профінансують з міського бюджету.

Що планують зробити

Відновлення стін.

Установка кріплень перекриття.

Відновлення фасаду.

Ремонт покрівлі.

Заміна пошкоджених вікон.

Ремонт водостічної системи тощо.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у селі Прилиманське Одеської області відремонтують шкільну їдальню за 23 мільйони гривень, кошти візьмуть з місцевого бюджету.

Також ми писали, що управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на ремонт школи №61. Роботи оцінили у понад 120 мільйонів гривень.

Додамо, Болградська міська рада знайшла підрядника для перевезення військовослужбовців. Вартість послуг оцінили у пів мільйона гривень.