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В Одесі відновлять будинки, пошкоджені унаслідок ракетної атаки РФ

9 червня 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі відновлять пошкоджені будинки — які саме
Пошкоджений ракетою будинок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі планують відремонтувати два будинки, які постраждали унаслідок терористичних дій російських військ. На роботи витратять понад два мільйони гривень. Відповідні тендери днями опублікував департамент міського господарства. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro

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Відновлення будинку в Одесі
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Які будинки відремонтують

Йдеться про відновлення будинків, що розташовуються на вулицях:

  • вул. Середня, 24
  • вул. Висоцького, 10

Відомо, що ці будинки постраждали унаслідок ракетної атаки росіян наприкінці минулого року.

Відновлення будинку пошкодженого російською ракетою
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот
Відновлення будинку в Одесі по вулиці Середня, 24
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про тендери 

Закупівлі провели без використання електронної системи, тобто без аукціону. Підряди віддали двом фірмам: ФОП Двоєнкін Євген Миколайович і ФОП Баланюк Павло Валерійович. Роботи мають бути проведені до 31 грудня 2024 року. Ремонти профінансують з міського бюджету. 

Що планують зробити 

  • Відновлення стін. 
  • Установка кріплень перекриття.  
  • Відновлення фасаду.
  • Ремонт покрівлі. 
  • Заміна пошкоджених вікон.
  • Ремонт водостічної системи тощо.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у селі Прилиманське Одеської області відремонтують шкільну їдальню за 23 мільйони гривень, кошти візьмуть з місцевого бюджету. 

Також ми писали, що управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на ремонт школи №61. Роботи оцінили у понад 120 мільйонів гривень.

Додамо, Болградська міська рада знайшла підрядника для перевезення військовослужбовців. Вартість послуг оцінили у пів мільйона гривень.

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Одеська область
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