В Одессе восстановят поврежденные дома - какие именно

Поврежденный ракетой дом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе планируют отремонтировать два дома, пострадавших в результате террористических действий российских войск. На работы потратят более двух миллионов гривен. Соответствующие тендеры опубликовал на днях департамент городского хозяйства.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Какие дома отремонтируют

Речь идет о восстановлении домов, расположенных на улицах:

ул. Средняя, 24

ул. Высоцкого, 10

Известно, что эти дома пострадали в результате ракетной атаки россиян в конце прошлого года.

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Что известно о тендерах

Закупки произвели без использования электронной системы, то есть без аукциона. Подряды отдали двум фирмам: ФЛП Двоенкин Евгений Николаевич и ФЛП Баланюк Павел Валерьевич. Работы должны проводиться до 31 декабря 2024 года. Ремонты будут профинансированы из городского бюджета.

Что планируют сделать

Восстановление стен.

Установка креплений перекрытия.

Восстановление фасада.

Ремонт крыши.

Замена поврежденных окон.

Ремонт водосточной системы и т.д.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в селе Прилиманское Одесской области будет отремонтирована школьная столовая за 23 миллиона гривен, средства возьмут из местного бюджета.

Также мы писали, что управление капитального строительства Одесского горсовета объявило тендер на ремонт школы №61. Работы оценили более чем в 120 миллионов гривен.

Добавим, Болградский городской совет нашел подрядчика для перевозки военнослужащих. Стоимость услуг оценили в полмиллиона гривен.