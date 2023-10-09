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Три года за полмиллиона: в Одессе задержали тренера-мошенника

9 октября 2023 14:29
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали тренера-мошенника
Детская футбольная команда с тренером. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители задержали мошенника, присвоившего полмиллиона гривен. Спортивный тренер собирал деньги с родителей своих подопечных на вымышленную поездку в лагерь.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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41-летний тренер пообещал юным спортсменам провести тренировочное собрание в детском летнем лагере в другой области. В уплату, по словам злоумышленника, входило двухнедельное проживание детей в заведении, отдельно — их родителей и билеты на место назначения. Доверяя тренеру, семьи маленьких спортсменов, не колеблясь, передавали ему деньги лично или на банковскую карточку. Однако до конца лета никакой поездки не произошло, и деньги мошенник возвращать не собирался.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-спортсмену сообщили о подозрении по статье 190 Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет. Следствие продолжается.

Мошеннические схемы в Одесской области

Напомним, в Одесской области разоблачили в присвоении средств руководителя коммунального предприятия. Мужчина незаконно завладел деньгами, выделенными на реализацию грантового проекта.

Добавим, в Одесской области разоблачили преступную группу, продававшую курортные участки на побережье Черного моря. Одним из фигурантов мошеннической схемы оказался экс-депутат Затоковского поселкового совета.

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