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Три роки за півмільйона: в Одесі затримали тренера-шахрая

9 жовтня 2023 14:29
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі затримали тренера-шахрая
Дитяча футбольна команда з тренером. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі правоохоронці затримали шахрая, який привласнив півмільйона гривень. Спортивний тренер збирав гроші з батьків своїх підопічних на вигадану поїздку до табору. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області. 

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41-річний тренер пообіцяв юним спортсменам провести тренувальні збори  у дитячому літньому таборі в іншій області. До сплати, за словами зловмисника, входило двотижневе проживання дітей у закладі, окремо — їхніх батьків та квитки до місця призначення. Довіряючи тренеру, сім’ї маленьких спортсменів, не вагаючись передавали йому гроші особисто чи на банківську картку. Проте до кінця літа ніякої поїздки не відбулося і гроші шахрай повертати не збирався. 

Яке покарання загрожує

Наразі горе-спортсмену повідомили про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває. 

Шахрайські схеми на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області викрили у привласненні коштів керівника комунального підприємства. Чоловік незаконно заволодів грошима, які були виділені на реалізацію грантового проєкту. 

Додамо, в Одеській області викрили злочинну групу, яка продавала курортні ділянки на узбережжі Чорного моря. Одним з фігурантів шахрайської схеми виявився ексдепутат Затоківської селищної ради. 

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