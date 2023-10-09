В Одесі затримали тренера-шахрая

Дитяча футбольна команда з тренером. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі правоохоронці затримали шахрая, який привласнив півмільйона гривень. Спортивний тренер збирав гроші з батьків своїх підопічних на вигадану поїздку до табору.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

41-річний тренер пообіцяв юним спортсменам провести тренувальні збори у дитячому літньому таборі в іншій області. До сплати, за словами зловмисника, входило двотижневе проживання дітей у закладі, окремо — їхніх батьків та квитки до місця призначення. Довіряючи тренеру, сім’ї маленьких спортсменів, не вагаючись передавали йому гроші особисто чи на банківську картку. Проте до кінця літа ніякої поїздки не відбулося і гроші шахрай повертати не збирався.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-спортсмену повідомили про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. Слідство триває.

Шахрайські схеми на Одещині

Нагадаємо, в Одеській області викрили у привласненні коштів керівника комунального підприємства. Чоловік незаконно заволодів грошима, які були виділені на реалізацію грантового проєкту.

Додамо, в Одеській області викрили злочинну групу, яка продавала курортні ділянки на узбережжі Чорного моря. Одним з фігурантів шахрайської схеми виявився ексдепутат Затоківської селищної ради.