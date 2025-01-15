Житель Одесской области воровал воду из реки

Три года за полив огорода — в Одесской области задержали агрария
В Буджацкой общине 20-летний мужчина без разрешения выкопал котлован на ручье. Таким образом он хотел орошать свой земельный участок. Теперь мелиоратору грозит ограничение свободы.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в среду, 15 января.
Что произошло
Подозреваемый, не имея никаких документов, выкопал яму, в которую собирал воду из ручья, вытекающего из реки Арса. Чтобы выполнить работы, мужчина нанимал рабочих с техникой. Их он убедил, что имеет все необходимые разрешения.
Как установили экоинспекторы, аграрий снял поверхностный слой почвы объемом более 2 тыс. куб. м на земельном участке водного фонда площадью 0,05 га. Отметим, что территория принадлежит местной общине.
Обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд. Максимальное наказание, которое ему грозит, — до трех лет ограничения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью.
Напомним, в Одесской области судят государственного регистратора. Он незаконно оформлял на частных владельцев земли исправительного учреждения. Также в Одессе разоблачили застройщиков, которые присвоили участки у моря.
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