Житель Одесской области воровал воду из реки. Фото: полиция Одесской области

В Буджацкой общине 20-летний мужчина без разрешения выкопал котлован на ручье. Таким образом он хотел орошать свой земельный участок. Теперь мелиоратору грозит ограничение свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в среду, 15 января.

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Что произошло

Подозреваемый, не имея никаких документов, выкопал яму, в которую собирал воду из ручья, вытекающего из реки Арса. Чтобы выполнить работы, мужчина нанимал рабочих с техникой. Их он убедил, что имеет все необходимые разрешения.

Как установили экоинспекторы, аграрий снял поверхностный слой почвы объемом более 2 тыс. куб. м на земельном участке водного фонда площадью 0,05 га. Отметим, что территория принадлежит местной общине.

Обвинительный акт в отношении мужчины направили в суд. Максимальное наказание, которое ему грозит, — до трех лет ограничения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в Одесской области судят государственного регистратора. Он незаконно оформлял на частных владельцев земли исправительного учреждения. Также в Одессе разоблачили застройщиков, которые присвоили участки у моря.