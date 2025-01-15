Мешканець Одещини крав воду з річки

Три роки за полив городу — на Одещині затримали аграрія
У Буджацькій громаді 20-річний чоловік без дозволу викопав котлован на струмку. Таким чином він хотів зрошувати свою земельну ділянку. Тепер меліоратору загрожує обмеження волі.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у середу, 15 січня.
Що сталося
Підозрюваний, не маючи жодних документів, викопав яму, в яку збирав воду зі струмка, що витікає з річки Арса. Щоби виконати роботи, чоловік наймав робітників з технікою. Їх він переконав, що має всі необхідні дозволи.
Як встановили екоінспектори, аграрій зняв поверхневий шар ґрунту об'ємом понад 2 тис. куб. м на земельній ділянці водного фонду площею 0,05 га. Зазначимо, що територія належить місцевій громаді.
Обвинувальний акт щодо чоловіка скерували до суду. Максимальне покарання, яке йому загрожує, — до трьох років обмеження волі з позбавленням права займатися певною діяльністю.
Нагадаємо, на Одещині судять державного реєстратора. Він незаконно оформляв на приватних власників землі виправної установи. Також в Одесі викрили забудовників, які привласнили ділянки біля моря.
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