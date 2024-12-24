В Одессе ремонтируют дом, который трижды обстреливали россияне, фото

В Одессе ремонтируют поврежденный РФ дом. Фото: Одесская мэрия

В Одессе начались восстановительные работы в жилом доме, который неоднократно подвергался повреждению из-за российских обстрелов города. Кровлю уже заменили, теперь восстанавливают фасад.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета во вторник, 24 декабря.

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В настоящее время продолжаются работы по восстановлению фасадной части дома. Кроме того, рабочие укрепляют гидроизоляцию фундамента.

В Одессе ремонтируют поврежденный РФ дом . Фото: Одесская мэрия

В Одессе ремонтируют поврежденный РФ дом. Фото: Одесская мэрия

"Подрядчик должен усилить внешние стены и внутренние перегородки, заменить кровлю, установить окна и двери, отремонтировать балконы, обустроить придомовую территорию", — рассказал заместитель директора Департамента городского хозяйства Артем Захаров.

В Одессе ремонтируют поврежденный РФ дом. Фото: Одесская мэрия

Отметим, речь идет о доме на проспекте Шевченко, который трижды получил повреждения во время российских ракетных и дроновых атак в январе 2023 года и ноябре 2024 года.

Прочие ремонты в Одессе

Напомним, в городе идет ремонт жилого комплекса "Люксембург" на улице Средней, 24, в который в прошлом году попала российская ракета. В мэрии утверждают, что этот дом — один из самых тяжелых объектов, пострадавших от вражеских атак.

Также на улице Академика Заболотного в Одессе восстанавливают пострадавшую в результате атаки россиян многоэтажку. Дом остался без крова и коммуникаций.