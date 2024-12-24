В Одесі ремонтують будинок, який тричі обстрілювали росіяни, фото

В Одесі ремонтують пошкоджений РФ будинок. Фото: Одеська мерія

В Одесі розпочалися відновлювальні роботи в житловому будинку, який неодноразово зазнавав пошкодження через російські обстріли міста. Покрівлю вже замінили, тепер відновлюють фасад.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради у вівторок, 24 грудня.

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Наразі тривають роботи з відновлення фасадної частини будинку. Крім того, робітники зміцнюють гідроізоляцію фундаменту.

В Одесі ремонтують пошкоджений РФ будинок. Фото: Одеська мерія

В Одесі ремонтують пошкоджений РФ будинок. Фото: Одеська мерія

"Підрядник має посилити зовнішні стіни та внутрішні перегородки, замінити покрівлю, встановити вікна та двері, відремонтувати балкони, облаштувати прибудинкову територію тощо", — розповів заступник директора Департаменту міського господарства Артем Захаров.

В Одесі ремонтують пошкоджений РФ будинок. Фото: Одеська мерія

Зазначимо, йдеться про будинок на проспекті Шевченка, який тричі зазнав пошкоджень під час російських ракетних і дронових атак у січні 2023 року та листопаді 2024 року.

Інші ремонти в Одесі

Нагадаємо, у місті триває ремонт житлового комплексу "Люксембург" на вулиці Середній, 24, в який торік влучила російська ракета. У мерії стверджують, що цей будинок — один з найважчих об'єктів, постраждалих від ворожих атак.

Також на вулиці Академіка Заболотного в Одесі відновлюють багатоповерхівку, що постраждала внаслідок атаки росіян. Будинок лишився без даху і комунікацій.