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Тричі під обстрілом — в Одесі ремонтують понівечений РФ будинок

24 грудня 2024 11:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі ремонтують будинок, який тричі обстрілювали росіяни, фото
В Одесі ремонтують пошкоджений РФ будинок. Фото: Одеська мерія
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі розпочалися відновлювальні роботи в житловому будинку, який неодноразово зазнавав пошкодження через російські обстріли міста. Покрівлю вже замінили, тепер відновлюють фасад.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради у вівторок, 24 грудня. 

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Наразі тривають роботи з відновлення фасадної частини будинку. Крім того, робітники зміцнюють гідроізоляцію фундаменту.

Тричі під обстрілом — в Одесі ремонтують понівечений РФ будинок - фото 1
В Одесі ремонтують пошкоджений РФ будинок. Фото: Одеська мерія
Тричі під обстрілом — в Одесі ремонтують понівечений РФ будинок - фото 2
В Одесі ремонтують пошкоджений РФ будинок. Фото: Одеська мерія

"Підрядник має посилити зовнішні стіни та внутрішні перегородки, замінити покрівлю, встановити вікна та двері, відремонтувати балкони, облаштувати прибудинкову територію тощо", — розповів заступник директора Департаменту міського господарства Артем Захаров.

Тричі під обстрілом — в Одесі ремонтують понівечений РФ будинок - фото 3
В Одесі ремонтують пошкоджений РФ будинок. Фото: Одеська мерія

Зазначимо, йдеться про будинок на проспекті Шевченка, який тричі зазнав пошкоджень під час російських ракетних і дронових атак у січні 2023 року та листопаді 2024 року.

Інші ремонти в Одесі

Нагадаємо, у місті триває ремонт житлового комплексу "Люксембург" на вулиці Середній, 24, в який торік влучила російська ракета. У мерії стверджують, що цей будинок — один з найважчих об'єктів, постраждалих від ворожих атак. 

Також на вулиці Академіка Заболотного в Одесі відновлюють багатоповерхівку, що постраждала внаслідок атаки росіян. Будинок лишився без даху і комунікацій.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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