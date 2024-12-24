В Одесі ремонтують будинок, який тричі обстрілювали росіяни, фото

Тричі під обстрілом — в Одесі ремонтують понівечений РФ будинок
В Одесі розпочалися відновлювальні роботи в житловому будинку, який неодноразово зазнавав пошкодження через російські обстріли міста. Покрівлю вже замінили, тепер відновлюють фасад.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради у вівторок, 24 грудня.
Що ремонтують
Наразі тривають роботи з відновлення фасадної частини будинку. Крім того, робітники зміцнюють гідроізоляцію фундаменту.
"Підрядник має посилити зовнішні стіни та внутрішні перегородки, замінити покрівлю, встановити вікна та двері, відремонтувати балкони, облаштувати прибудинкову територію тощо", — розповів заступник директора Департаменту міського господарства Артем Захаров.
Зазначимо, йдеться про будинок на проспекті Шевченка, який тричі зазнав пошкоджень під час російських ракетних і дронових атак у січні 2023 року та листопаді 2024 року.
Інші ремонти в Одесі
Нагадаємо, у місті триває ремонт житлового комплексу "Люксембург" на вулиці Середній, 24, в який торік влучила російська ракета. У мерії стверджують, що цей будинок — один з найважчих об'єктів, постраждалих від ворожих атак.
Також на вулиці Академіка Заболотного в Одесі відновлюють багатоповерхівку, що постраждала внаслідок атаки росіян. Будинок лишився без даху і комунікацій.
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