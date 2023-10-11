Кто из одесситов остался без воды

Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: pixabay

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 11 октября, в Одессе прекратили водоснабжение. Время завершения работ может изменяться, однако коммунальщики обещают вернуть воду к полуночи.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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ул. Генерала Бочарова, 2,4,8;

ул. Давида Ойстраха, 1,2;

просп. Добровольского, 112-149/5;

просп. Добровольского, 112-149/1;

Добровольского просп., 143, 145, 147/1, 149/1-149/5;

ул. Ильфа и Петрова, 61-63/1;

ул. Архитекторская 16-24.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы: где набрать воду

Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16ю;

проспект Адмиральский, 31ю;

​Дача Ковалевского, 150ю;

Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Пересыпский район:

Крымская, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых метров труб и снизить количество аварийных прорывов.