Длительные отключения: кто из одесситов остался без воды (адреса бюветов)
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 11 октября, в Одессе прекратили водоснабжение. Время завершения работ может изменяться, однако коммунальщики обещают вернуть воду к полуночи.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе.
- ул. Генерала Бочарова, 2,4,8;
- ул. Давида Ойстраха, 1,2;
- просп. Добровольского, 112-149/5;
- просп. Добровольского, 112-149/1;
- Добровольского просп., 143, 145, 147/1, 149/1-149/5;
- ул. Ильфа и Петрова, 61-63/1;
- ул. Архитекторская 16-24.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы: где набрать воду
Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16ю;
- проспект Адмиральский, 31ю;
- Дача Ковалевского, 150ю;
- Проспект Небесной Сотни, 14ю.
Пересыпский район:
- Крымская, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.
Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых метров труб и снизить количество аварийных прорывов.