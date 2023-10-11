Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Длительные отключения: кто из одесситов остался без воды (адреса бюветов) arrow

Длительные отключения: кто из одесситов остался без воды (адреса бюветов)

11 октября 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Кто из одесситов остался без воды
Отсутствие воды в кране. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 11 октября, в Одессе прекратили водоснабжение. Время завершения работ может изменяться, однако коммунальщики обещают вернуть воду к полуночи.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где нет воды в Одессе.

  • ул. Генерала Бочарова, 2,4,8;
  • ул. Давида Ойстраха, 1,2;
  • просп. Добровольского, 112-149/5;
  • просп. Добровольского, 112-149/1;
  • Добровольского просп., 143, 145, 147/1, 149/1-149/5;
  • ул. Ильфа и Петрова, 61-63/1;
  • ул. Архитекторская 16-24.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы: где набрать воду

Воду можно набрать в других бюветах бесплатно. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16ю;
  • проспект Адмиральский, 31ю;
  • ​Дача Ковалевского, 150ю;
  • Проспект Небесной Сотни, 14ю.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71ю;
  • Курорт Куяльник, 4ю.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 20:00 каждый день.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых метров труб и снизить количество аварийных прорывов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз