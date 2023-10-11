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Тривалі відключення: хто з одеситів залишився без води (адреси бюветів)

11 жовтня 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Хто з одеситів залишився без води
Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 11 жовтня, в Одесі припинили водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники обіцяють повернути воду до півночі.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води в Одесі

  • вул. Генерала Бочарова, 2,4,8;
  • вул. Давида Ойстраха, 1,2;
  • просп. Добровольського, 112-149/5;
  • просп. Добровольського, 112-149/1;
  • Добровольського просп., 143,145,147/1, 149/1-149/5;
  • вул. Ільфа і Петрова, 61-63/1;
  • вул. Архітекторська 16-24.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси: де набрати воду

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за такими адресами:  

Київський район:   

  • Фонтанська дорога, 16ю;   
  • ​проспект Адміральський, 31ю;   
  • ​Дача Ковалевського, 150ю;   
  • ​проспект Небесної Сотні, 14ю.   

Пересипський район:   

  • Кримська, 71ю;   
  • Курорт Куяльник, 4ю.   

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00 щодня.   

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. На ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.

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