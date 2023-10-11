Хто з одеситів залишився без води

Відсутність води у крані. Фото ілюстративне: pixabay

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 11 жовтня, в Одесі припинили водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники обіцяють повернути воду до півночі.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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вул. Генерала Бочарова, 2,4,8;

вул. Давида Ойстраха, 1,2;

просп. Добровольського, 112-149/5;

просп. Добровольського, 112-149/1;

Добровольського просп., 143,145,147/1, 149/1-149/5;

вул. Ільфа і Петрова, 61-63/1;

вул. Архітекторська 16-24.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси: де набрати воду

Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за такими адресами:

Київський район:

Фонтанська дорога, 16ю;

​проспект Адміральський, 31ю;

​Дача Ковалевського, 150ю;

​проспект Небесної Сотні, 14ю.

Пересипський район:

Кримська, 71ю;

Курорт Куяльник, 4ю.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00 щодня.

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. На ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.