Тривалі відключення: хто з одеситів залишився без води (адреси бюветів)
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 11 жовтня, в Одесі припинили водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись, проте комунальники обіцяють повернути воду до півночі.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
- вул. Генерала Бочарова, 2,4,8;
- вул. Давида Ойстраха, 1,2;
- просп. Добровольського, 112-149/5;
- просп. Добровольського, 112-149/1;
- Добровольського просп., 143,145,147/1, 149/1-149/5;
- вул. Ільфа і Петрова, 61-63/1;
- вул. Архітекторська 16-24.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси: де набрати воду
Воду можна набрати в інших бюветах безплатно. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16ю;
- проспект Адміральський, 31ю;
- Дача Ковалевського, 150ю;
- проспект Небесної Сотні, 14ю.
Пересипський район:
- Кримська, 71ю;
- Курорт Куяльник, 4ю.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 20:00 щодня.
Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. На ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.