Эпифаний прокомментировал попадание в храм в Одессе

Трещина на фасаде храма. Фото: Новини.LIVE

Митрополит Православной церкви Украины (ВЦУ) Эпифаний прокомментировал ночную атаку по Одессе. Он отметил, что разрушение Спасо-Преображенского собора — это очередное проявление их "сатанинской злобы".

Об этом сообщил Белоцерковский митрополит Евстратий Заря.

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"Глубоко поражает и огорчает очередное проявление сатанинской злобы "русского мира" — разрушение собора в Одессе. Это ныне изуродованное в результате российской атаки духовное и архитектурное украшение южной жемчужины Украины пополнило число нескольких сотен украинских храмов, уничтоженных или поврежденных в результате агрессии РФ", — заявил Эпифаний.

Сам же Евстратий подчеркнул, что в 2010 году этот собор открывал глава РПЦ Гундяев, который сейчас благословляет российскую армию воевать против украинцев и освящает попадающие в жилые дома ракеты.

"Благословение Гундяева — это проклятие, слова его — оправдание беззакония, и действия его — служение империи зла", — отмечает Евстратий Заря.

Напомним, журналист Денис Кошельник после ракетной атаки россиян по Одессе решил спросить священников УПЦ МП Киево-Печерской Лавры, как они относятся к тому, что армия РФ разрушила Спасо-Преображенский кафедральный собор. Ответы были очевидны.

Также мы писали, что сегодня россияне попали ракетой в самый православный храм Одессы — Свято-Преображенский собор. Редакция Новини.LIVE подготовила историческую справку многострадальной святыни, в истории которой есть рождение, уничтожение и новое возрождение.