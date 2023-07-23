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Це прояв сатанинської злоби, — Епіфаній про руйнування в Одесі

23 липня 2023 15:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Епіфаній прокоментував влучання у храм в Одесі
Тріщина на фасаді храму. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній прокоментував нічну атаку по Одесі. Він зазначив, що руйнування Спасо-Преображенського собору — це черговий прояв їхньої "сатанинської злоби".

Про це повідомив Білоцерківський митрополит Євстратій Зоря.

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"Глибоко вражає і засмучує черговий вияв сатанинської злоби "руського міра" — руйнування собору в Одесі. Ця нині понівечена внаслідок російської атаки духовна та архітектурна окраса південної перлини України поповнила число кількасот українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії РФ", — наголосив Епіфаній.

Сам же Євстратій наголосив, що в 2010 році цей собор відкривав очільник РПЦ Гундяєв, який зараз благословляє російську армію воювати проти українців та освячує ракети, які влучають у житлові будинки. 

"Благословення Гундяєва — то прокляття, слова його — виправдання беззаконня, і дії його — служіння імперії зла", — зазначає Євстратій Зоря.

Нагадаємо, журналіст Денис Кошельник після ракетної атаки росіян на Одесу вирішив запитати священників УПЦ МП Києво-Печерської Лаври, як вони ставляться до того, що армія РФ зруйнувала Спасо-Преображенський кафедральний собор. Відповіді були очевидними.

Також ми писали, що сьогодні росіяни влучили ракетою у найбільший православний храм Одеси — Свято-Преображенський собор. Редакція Новини.LIVE підготувала історичну довідку багатостраждальної святині, в історії якої є народження, знищення та нове відродження.

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