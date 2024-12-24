Отключение водоснабжения 24 декабря в Одессе и области

В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik

Сегодня, 24 декабря, сотни одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Снабжение обещают возобновить до 18:00. Однако время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться.

Об этом сообщила пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе.

До 18:00 воды не будет по следующим адресам:

ул. Итальянский;

ул. Ришельевская;

ул. Троицкая;

ул. Базарная;

ул. Большая Арнаутская;

ул. Европейская (Екатерининская);

ул. Жолио-Кюри, 52;

ул. Марсельская, 18–18А, 20.

К 17:00 водоснабжение будет отсутствовать на Фонтанской дороге, 14, 14А, 14Б и 14В.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня в Одессе также проходят плановые работы на электросетях. А вот стабилизационных отключений света не будет.