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Центр Одессы остался без воды в Сочельник — адреса бюветов

24 декабря 2024 13:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение водоснабжения 24 декабря в Одессе и области
В кране нет воды. Фото: иллюстративное/freepik
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 24 декабря, сотни одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Снабжение обещают возобновить до 18:00. Однако время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться.

Об этом сообщила пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе.

До 18:00 воды не будет по следующим адресам:

  • ул. Итальянский;
  • ул. Ришельевская;
  • ул. Троицкая;
  • ул. Базарная;
  • ул. Большая Арнаутская;
  • ул. Европейская (Екатерининская);
  • ул. Жолио-Кюри, 52;
  • ул. Марсельская, 18–18А, 20.

К 17:00 водоснабжение будет отсутствовать на Фонтанской дороге, 14, 14А, 14Б и 14В.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, сегодня в Одессе также проходят плановые работы на электросетях. А вот стабилизационных отключений света не будет.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

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