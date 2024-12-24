Отключение водоснабжения 24 декабря в Одессе и области

Центр Одессы остался без воды в Сочельник — адреса бюветов
Сегодня, 24 декабря, сотни одесситов остались без воды из-за ремонтных работ. Снабжение обещают возобновить до 18:00. Однако время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться.
Об этом сообщила пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе.
До 18:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Итальянский;
- ул. Ришельевская;
- ул. Троицкая;
- ул. Базарная;
- ул. Большая Арнаутская;
- ул. Европейская (Екатерининская);
- ул. Жолио-Кюри, 52;
- ул. Марсельская, 18–18А, 20.
К 17:00 водоснабжение будет отсутствовать на Фонтанской дороге, 14, 14А, 14Б и 14В.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, сегодня в Одессе также проходят плановые работы на электросетях. А вот стабилизационных отключений света не будет.
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