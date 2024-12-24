Відключення світла в Одесі 24 грудня, графік робіт

Відключення світла в Одесі — кому підготуватися
Сьогодні, 24 грудня, через ремонтні планові роботи одесити у різних районах міста залишаться без світла. Відновити електропостачання мають до 19:00. Втім, час повернення електрики може змінитися, адже не виключені нові аварійні ситуації.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла через планові роботи
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова, 4-105а;
- Академіка Філатова, 24-34;
- Архітекторська, 24;
- Дачна, 4/2;
- Довга;
- Дубовий Гай, 2-49;
- Костанді;
- Львівська, 29-41, 70а-78а;
- Люстдорфська дорога, 129-179;
- Лігінська;
- Михайла Жука (Новгородська);
- Бориса Едуардса, 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності, 84-104, 195;
- Сім'ї Глодан (Ільфа та Петрова), 43-57/4;
- Сумська, 65а;
- Айвазовського;
- Є.Чикаленко, 81/1-87;
- Наукова (Шишкіна), 51-63а;
- Волокидіна (Шолохова), 1-11/корп.3, 12;
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;
- провулок 1-й Рівності, 86- 90, 197;
- провулок Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14;
- провулок 2-й, 3-й Юннатів, 1-8;
- провулок Козацький (пров. 3-й Тимірязєва);
- провулок Характерників (пров. 4-й Тімірязєва);
- провулок Кобзарський (пров. 5-й Тімірязєва);
- провулок Абрикосовий, 1-29;
- провулок Дворникова (пров. Новгородський);
- провулок Рівності, 92;
- провулок Трудовий,15, 28;
- провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Б-р. Французький, 14, 14а, 14б;
- Ближні Млини, 97, 97а, 99;
- Академічна, 10, 10а;
- Богуна, 6а, 12/2, 21;
- Малішевського;
- Квіткова;
- Клименка, 25, 33в;
- Кордонна;
- О. Косяченка 9-54;
- Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- Платанова;
- Балтиморська (Посмітного), 3-13;
- Радісна, 114, 116;
- С. Ріхтера, 33-148;
- Старицького, 11-27;
- Тетяни Тесс, 14-34а, 43б;
- Тіниста, 16-24;
- провулок 1-й, 2-й Бузковий;
- провулок Квітковий, 10;
- провулок Килимовий, 5, 7, 9.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Академіка Панкратової;
- В. Бувалкіна, 27-43;
- В. Хавкіна;
- Геологічна, 9, 9а, 23б;
- Котляревського, 1-23, 214а;
- Кругова;
- Степова,1-31;
- Хуторська;
- провуок 4-й Деревообробний, 5;
- провулок Людмили Гінзбург;
- провулок Оранжерейний, 18-43а;
- провулок Хуторський;
- провулок Цементний, 1-17;
- провулок Шебелинський, 13-27.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Одесі сьогодні не передбачені відключення світла за графіками. Також ми повідомляли, скільки одесити платитимуть за електроенергію наступного року.
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