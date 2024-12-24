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Відключення світла в Одесі — кому підготуватися

24 грудня 2024 09:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення світла в Одесі 24 грудня, графік робіт
Електрики за роботою. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 24 грудня, через ремонтні планові роботи одесити у різних районах міста залишаться без світла. Відновити електропостачання мають до 19:00. Втім, час повернення електрики може змінитися, адже не виключені нові аварійні ситуації.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова, 4-105а; 
  • Академіка Філатова, 24-34; 
  • Архітекторська, 24; 
  • Дачна, 4/2; 
  • Довга; 
  • Дубовий Гай, 2-49; 
  • Костанді; 
  • Львівська, 29-41, 70а-78а; 
  • Люстдорфська дорога, 129-179; 
  • Лігінська; 
  • Михайла Жука (Новгородська); 
  • Бориса Едуардса, 28-40в; 
  • Рибальська, 20; 
  • Рівності, 84-104, 195; 
  • Сім'ї Глодан (Ільфа та Петрова), 43-57/4;
  • Сумська, 65а;
  • Айвазовського; 
  • Є.Чикаленко, 81/1-87; 
  • Наукова (Шишкіна), 51-63а; 
  • Волокидіна (Шолохова), 1-11/корп.3, 12; 
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40; 
  • провулок 1-й Рівності, 86- 90, 197; 
  • провулок Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14; 
  • провулок 2-й, 3-й Юннатів, 1-8; 
  • провулок Козацький (пров. 3-й Тимірязєва); 
  • провулок Характерників (пров. 4-й Тімірязєва); 
  • провулок Кобзарський (пров. 5-й Тімірязєва); 
  • провулок Абрикосовий, 1-29; 
  • провулок Дворникова (пров. Новгородський); 
  • провулок Рівності, 92; 
  • провулок Трудовий,15, 28; 
  • провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Б-р. Французький, 14, 14а, 14б;
  • Ближні Млини, 97, 97а, 99; 
  • Академічна, 10, 10а; 
  • Богуна, 6а, 12/2, 21; 
  • Малішевського; 
  • Квіткова; 
  • Клименка, 25, 33в; 
  • Кордонна; 
  • О. Косяченка 9-54; 
  • Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а; 
  • Платанова; 
  • Балтиморська (Посмітного), 3-13; 
  • Радісна, 114, 116; 
  • С. Ріхтера, 33-148; 
  • Старицького, 11-27; 
  • Тетяни Тесс, 14-34а, 43б; 
  • Тіниста, 16-24; 
  • провулок 1-й, 2-й Бузковий; 
  • провулок Квітковий, 10; 
  • провулок Килимовий, 5, 7, 9.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Академіка Панкратової;
  • В. Бувалкіна, 27-43; 
  • В. Хавкіна; 
  • Геологічна, 9, 9а, 23б; 
  • Котляревського, 1-23, 214а; 
  • Кругова; 
  • Степова,1-31; 
  • Хуторська; 
  • провуок 4-й Деревообробний, 5; 
  • провулок Людмили Гінзбург;
  • провулок Оранжерейний, 18-43а;
  • провулок Хуторський; 
  • провулок Цементний, 1-17; 
  • провулок Шебелинський, 13-27. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні не передбачені відключення світла за графіками. Також ми повідомляли, скільки одесити платитимуть за електроенергію наступного року.

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11:07 "єВідновлення" — дві категорії ВПО отримають нові компенсації

11:06 Продаж авто в Україні — чи потрібно платити військовий збір

11:03 У ДПСУ показали, як бійці знищили піхоту та мотоцикли росіян

11:02 США вдарили з авіації по об'єктах ІДІЛ в Сирії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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