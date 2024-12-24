Відключення світла в Одесі 24 грудня, графік робіт

Електрики за роботою. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 24 грудня, через ремонтні планові роботи одесити у різних районах міста залишаться без світла. Відновити електропостачання мають до 19:00. Втім, час повернення електрики може змінитися, адже не виключені нові аварійні ситуації.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла через планові роботи

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

Абрикосова, 4-105а;

Академіка Філатова, 24-34;

Архітекторська, 24;

Дачна, 4/2;

Довга;

Дубовий Гай, 2-49;

Костанді;

Львівська, 29-41, 70а-78а;

Люстдорфська дорога, 129-179;

Лігінська;

Михайла Жука (Новгородська);

Бориса Едуардса, 28-40в;

Рибальська, 20;

Рівності, 84-104, 195;

Сім'ї Глодан (Ільфа та Петрова), 43-57/4;

Сумська, 65а;

Айвазовського;

Є.Чикаленко, 81/1-87;

Наукова (Шишкіна), 51-63а;

Волокидіна (Шолохова), 1-11/корп.3, 12;

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40;

провулок 1-й Рівності, 86- 90, 197;

провулок Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14;

провулок 2-й, 3-й Юннатів, 1-8;

провулок Козацький (пров. 3-й Тимірязєва);

провулок Характерників (пров. 4-й Тімірязєва);

провулок Кобзарський (пров. 5-й Тімірязєва);

провулок Абрикосовий, 1-29;

провулок Дворникова (пров. Новгородський);

провулок Рівності, 92;

провулок Трудовий,15, 28;

провулок Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

Б-р. Французький, 14, 14а, 14б;

Ближні Млини, 97, 97а, 99;

Академічна, 10, 10а;

Богуна, 6а, 12/2, 21;

Малішевського;

Квіткова;

Клименка, 25, 33в;

Кордонна;

О. Косяченка 9-54;

Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а;

Платанова;

Балтиморська (Посмітного), 3-13;

Радісна, 114, 116;

С. Ріхтера, 33-148;

Старицького, 11-27;

Тетяни Тесс, 14-34а, 43б;

Тіниста, 16-24;

провулок 1-й, 2-й Бузковий;

провулок Квітковий, 10;

провулок Килимовий, 5, 7, 9.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

Академіка Панкратової;

В. Бувалкіна, 27-43;

В. Хавкіна;

Геологічна, 9, 9а, 23б;

Котляревського, 1-23, 214а;

Кругова;

Степова,1-31;

Хуторська;

провуок 4-й Деревообробний, 5;

провулок Людмили Гінзбург;

провулок Оранжерейний, 18-43а;

провулок Хуторський;

провулок Цементний, 1-17;

провулок Шебелинський, 13-27.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні не передбачені відключення світла за графіками. Також ми повідомляли, скільки одесити платитимуть за електроенергію наступного року.

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