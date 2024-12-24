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Отключения света в Одессе — кому подготовиться

24 декабря 2024 09:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Отключение света в Одессе 24 декабря, график работ
Электрики за работой. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 24 декабря, из-за ремонтных плановых работ одесситы в разных районах города останутся без света. Возобновить электроснабжение должны к 19:00. Правда, время возвращения электрики может меняться, так как не исключены новые аварийные ситуации. 

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Адреса отключения света.

Где нет света из-за плановых работ

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Академика Филатова, 24-34;
  • Архитекторская, 24;
  • Дачная, 4/2;
  • Длинная;
  • Дубовая Роща, 2-49;
  • Костанди;
  • Львовская, 29-41, 70-78а;
  • Люстдорфская дорога, 129–179;
  • Лигинская;
  • Михаила Жука (Новгородская);
  • Бориса Эдуардса, 28–40в;
  • Рыболовная, 20;
  • Равенства, 84-104, 195;
  • Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 43-57/4;
  • Сумская, 65а;
  • Айвазовского;
  • Е.Чикаленко, 81/1-87;
  • Научная (Шишкина), 51-63а;
  • Волокидина (Шолохова), 1-11/корп.3, 12;
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
  • переулок 1-й Равенства, 86- 90, 197;
  • переулок Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;
  • переулок 2-й, 3-й Юннатов, 1-8;
  • переулок Казацкий (пер. 3-й Тимирязева);
  • переулок Характерников (пер. 4-й Тимирязева);
  • переулок Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева);
  • переулок Абрикосовый, 1-29;
  • переулок Дворникова (пер. Новгородский);
  • переулок Равенства, 92;
  • переулок Трудовой, 15, 28;
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Центральный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Б-р. Французский;
  • Ближние Мельницы, 97, 97а, 99;
  • Академическая, 10, 10а;
  • Богун, 6а, 12/2, 21;
  • Малишевского;
  • Цветочная;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Граница;
  • О. Косяченко 9-54;
  • Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
  • Платанова;
  • Балтиморская (Посмитная), 3-13;
  • Радостная, 114, 116;
  • С. Рихтера, 33–148;
  • Старицкого, 11-27;
  • Татьяны Тесс, 14-34а, 43б;
  • Тенистая, 16-24;
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый;
  • переулок Цветочный, 10;
  • переулок Ковровый, 5, 7, 9.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • Академика Панкратовой;
  • В. Бувалкина, 27-43;
  • В. Ховкина;
  • Геологическая, 9, 9а, 23б;
  • Котляревского, 1-23, 214а;
  • Круговая;
  • Степная,1-31;
  • Хуторская;
  • переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5;
  • переулок Людмилы Гинзбург;
  • переулок Оранжерейный, 18-43а;
  • переулок Хуторский;
  • переулок Цементный, 1-17;
  • переулок Шебелинский, 13-27.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу.

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия? на сайте"
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одессе сегодня не предусмотрены отключения света по графику. Также мы сообщали, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в следующем году.

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Одесса Новости Одессы отключения света свет графики отключений света

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