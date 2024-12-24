Отключение света в Одессе 24 декабря, график работ

Электрики за работой. Фото: ДТЭК

Сегодня, 24 декабря, из-за ремонтных плановых работ одесситы в разных районах города останутся без света. Возобновить электроснабжение должны к 19:00. Правда, время возвращения электрики может меняться, так как не исключены новые аварийные ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Адреса отключения света.

Где нет света из-за плановых работ

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

Абрикосовая, 4-105а;

Академика Филатова, 24-34;

Архитекторская, 24;

Дачная, 4/2;

Длинная;

Дубовая Роща, 2-49;

Костанди;

Львовская, 29-41, 70-78а;

Люстдорфская дорога, 129–179;

Лигинская;

Михаила Жука (Новгородская);

Бориса Эдуардса, 28–40в;

Рыболовная, 20;

Равенства, 84-104, 195;

Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 43-57/4;

Сумская, 65а;

Айвазовского;

Е.Чикаленко, 81/1-87;

Научная (Шишкина), 51-63а;

Волокидина (Шолохова), 1-11/корп.3, 12;

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;

переулок 1-й Равенства, 86- 90, 197;

переулок Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;

переулок 2-й, 3-й Юннатов, 1-8;

переулок Казацкий (пер. 3-й Тимирязева);

переулок Характерников (пер. 4-й Тимирязева);

переулок Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева);

переулок Абрикосовый, 1-29;

переулок Дворникова (пер. Новгородский);

переулок Равенства, 92;

переулок Трудовой, 15, 28;

переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Центральный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

Б-р. Французский;

Ближние Мельницы, 97, 97а, 99;

Академическая, 10, 10а;

Богун, 6а, 12/2, 21;

Малишевского;

Цветочная;

Клименко, 25, 33в;

Граница;

О. Косяченко 9-54;

Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а;

Платанова;

Балтиморская (Посмитная), 3-13;

Радостная, 114, 116;

С. Рихтера, 33–148;

Старицкого, 11-27;

Татьяны Тесс, 14-34а, 43б;

Тенистая, 16-24;

переулок 1-й, 2-й Сиреневый;

переулок Цветочный, 10;

переулок Ковровый, 5, 7, 9.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

Академика Панкратовой;

В. Бувалкина, 27-43;

В. Ховкина;

Геологическая, 9, 9а, 23б;

Котляревского, 1-23, 214а;

Круговая;

Степная,1-31;

Хуторская;

переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5;

переулок Людмилы Гинзбург;

переулок Оранжерейный, 18-43а;

переулок Хуторский;

переулок Цементный, 1-17;

переулок Шебелинский, 13-27.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу.

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия? на сайте"

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одессе сегодня не предусмотрены отключения света по графику. Также мы сообщали, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в следующем году.

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