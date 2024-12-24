Отключение света в Одессе 24 декабря, график работ

Отключения света в Одессе — кому подготовиться
Сегодня, 24 декабря, из-за ремонтных плановых работ одесситы в разных районах города останутся без света. Возобновить электроснабжение должны к 19:00. Правда, время возвращения электрики может меняться, так как не исключены новые аварийные ситуации.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где нет света из-за плановых работ
Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Абрикосовая, 4-105а;
- Академика Филатова, 24-34;
- Архитекторская, 24;
- Дачная, 4/2;
- Длинная;
- Дубовая Роща, 2-49;
- Костанди;
- Львовская, 29-41, 70-78а;
- Люстдорфская дорога, 129–179;
- Лигинская;
- Михаила Жука (Новгородская);
- Бориса Эдуардса, 28–40в;
- Рыболовная, 20;
- Равенства, 84-104, 195;
- Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 43-57/4;
- Сумская, 65а;
- Айвазовского;
- Е.Чикаленко, 81/1-87;
- Научная (Шишкина), 51-63а;
- Волокидина (Шолохова), 1-11/корп.3, 12;
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40;
- переулок 1-й Равенства, 86- 90, 197;
- переулок Теофила Фраермана (пер. 2-й Новгородский), 1-14;
- переулок 2-й, 3-й Юннатов, 1-8;
- переулок Казацкий (пер. 3-й Тимирязева);
- переулок Характерников (пер. 4-й Тимирязева);
- переулок Кобзарский (пер. 5-й Тимирязева);
- переулок Абрикосовый, 1-29;
- переулок Дворникова (пер. Новгородский);
- переулок Равенства, 92;
- переулок Трудовой, 15, 28;
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Центральный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Б-р. Французский;
- Ближние Мельницы, 97, 97а, 99;
- Академическая, 10, 10а;
- Богун, 6а, 12/2, 21;
- Малишевского;
- Цветочная;
- Клименко, 25, 33в;
- Граница;
- О. Косяченко 9-54;
- Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а;
- Платанова;
- Балтиморская (Посмитная), 3-13;
- Радостная, 114, 116;
- С. Рихтера, 33–148;
- Старицкого, 11-27;
- Татьяны Тесс, 14-34а, 43б;
- Тенистая, 16-24;
- переулок 1-й, 2-й Сиреневый;
- переулок Цветочный, 10;
- переулок Ковровый, 5, 7, 9.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Академика Панкратовой;
- В. Бувалкина, 27-43;
- В. Ховкина;
- Геологическая, 9, 9а, 23б;
- Котляревского, 1-23, 214а;
- Круговая;
- Степная,1-31;
- Хуторская;
- переулок 4-й Деревообрабатывающий, 5;
- переулок Людмилы Гинзбург;
- переулок Оранжерейный, 18-43а;
- переулок Хуторский;
- переулок Цементный, 1-17;
- переулок Шебелинский, 13-27.
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу.
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия? на сайте"
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Одессе сегодня не предусмотрены отключения света по графику. Также мы сообщали, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в следующем году.
Читайте Новини.LIVE!