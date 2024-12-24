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Центр Одеси лишився без води на Святвечір — адреси бюветів

24 грудня 2024 13:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Відключення водопостачання 24 грудня в Одесі та області
У крані немає води. Фото: ілюстративне/freepik
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 24 грудня, сотні одеситів залишились без води через ремонтні роботи. Постачання обіцяють поновити до 18:00. Однак, час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись.

Про це повідомила пресслужба Інфоксводоканалу.

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Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

До 18:00 води не буде за такими адресами:

  • вул. Італійська;
  • вул. Рішельєвська;
  • вул. Троїцька;
  • вул. Базарна;
  • вул. Велика Арнаутська;
  • вул. Європейська (Катерининська);
  • вул. Жоліо-Кюрі, 52;
  • вул. Марсельська, 18-18А, 20.

До 17:00 водопостачання буде відсутнє на Фонтанській дорозі, 14, 14А, 14Б та 14В.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі також відбуваються планові роботи на електромережах. А от стабілізаційних відключень світла не буде.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відсутність води

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