Отключение воды в Одессе сегодня, 16 июля: адреса

В Одессе действуют отключения водоснабжения сегодня, 16 июля. Фото: Freepik

Сегодня, 16 июля, у многих жителей Приморского района Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Европейская — все дома;

Ришельевская — все дома;

Пушкинская — все дома;

пер. Покровский — все дома;

Сегедская, 14, 14а, 16;

Армейская, 2, 4, 6;

Фонтанская дорога 3/5, 7, 9б, 9е;

просп. Шевченко, 8а, 8б, 8д, 10/1 — 10/12.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Состояние воды в Одесской области

Напомним, в воде Хаджибейского лимана, близ села Палеевка, что в Одесской области, выявлено превышение концентраций азота аммонийного и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору водных биоресурсов.

Также мы сообщали, что из-за аномальной жары есть угроза превращения степей в пустыне. Экологи предупреждают о серьезных последствиях для окружающей среды, включая обмеление рек и проблемы с питьевой водой.

Добавим, в Молдове Днестр так обмелел, что города могут остаться без воды. В стране объявили гидрометеорологическое предупреждение о низком потоке воды в ближайшие дни. Людей просят экономно потреблять воду.