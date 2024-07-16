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Центр Одеси залишився без водопостачання до вечора — адреси

16 липня 2024 11:46
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення води в Одесі сьогодні, 16 липня: адреси
В Одесі діють відключення водопостачання сьогодні, 16 липня. Фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 16 липня, у багатьох жителів Приморського району Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Європейська — усі будинки;
  • Рішельєвська — усі будинки;
  • Пушкінська — усі будинки;
  • пров. Покровський — усі будинки;
  • Сегедська, 14,14а,16;
  • Армійська, 2, 4, 6;
  • Фонтанська дорога 3/5, 7, 9б, 9є;
  • просп. Шевченка, 8а, 8б, 8д, 10/1-10/12.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Стан води на Одещині

Нагадаємо, у воді Хаджибейського лиману, поблизу села Паліївка, що на Одещині, виявлено перевищення концентрацій азоту амонійного та зниження рівня розчинного кисню. Це призвело до масового замору водних біоресурсів.

Також ми повідомляли, що через аномальну спеку є загроза перетворення степів на пустелі. Екологи попереджають про серйозні наслідки для довкілля, включаючи обміління річок і проблеми з питною водою.

Додамо, у Молдові Дністер так обмілів, що міста можуть залишитися без води. У країні оголосили гідрометеорологічне попередження про низький потік води найближчими днями. Людей просять економно споживати воду.

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