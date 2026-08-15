Цены в августе на Новом рынке в Одессе: фрукты и овощи подешевели

Люди на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

Август на Новом рынке радует ценами. Сезон уже в разгаре, поэтому цены на часть фруктов и овощей пошли вниз, а ассортимент стал шире. Но продавцы замечают изменения в спросе и привычках покупателей после сложных недель, отмеченных массированными атаками, тревогами и отключениями света.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, какова сейчас стоимость сезонных продуктов на Новом рынке в Одессе.

Фрукты и ягоды

Королём продаж продавцы называют персик, а среди ягод сейчас особенно хорошо идет голубика. В основном сезонные фрукты и ягоды привозят из Винницкой области и Умани, при этом на прилавках есть и импортная продукция. Фруктов в августе много, поэтому они постепенно дешевеют, а вот ягод становится меньше — их сезон уже подходит к концу, поэтому цены соответственно растут.

"Людей стало меньше. Я думаю, что это связано с массированной атакой: уже больше трёх недель нас очень сильно бомбят. Я так думаю, что ситуация немного улучшится позже", — делится продавщица Ирина.

Продавщица Ирина о спросе на фрукты. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Арбуз — 12–15 грн/кг

Дыня — 40 грн/кг

Абрикосы — 100–120 грн/кг

Сезонные персики — 80–100 грн/кг

Персики импортные — около 200 грн/кг

Виноград — 200–230 грн/кг

Яблоки — около 70 грн/кг

Черешня — 250 грн/кг

Турецкий инжир — 700 грн/кг

Стоимость ягод:

Голубика — 250–350 грн/кг

Малина — 300–400 грн/кг

Клубника — 180 грн/кг

Фрукты на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Овощной ряд

В августе урожая уже в избытке, поэтому и выбор больше, и цены приятнее, чем в начале лета. Значительную часть продукции привозят из Килии — прямо с собственных полей. Продавцы говорят, что овощи не успевают залежать на прилавках — спрос большой.

"В выходные людей больше, чем в обычные дни. Бывают тревоги, и люди прячутся. Сейчас берут на заготовку, закваски, огурцы, помидоры — люди уже начали консервировать", — говорит продавщица Галина.

Продавщица Галина об овощах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Помидоры полевые — 30 грн/кг

Помидоры домашние — 40–80 грн/кг

Огурцы — 40–50 грн/кг

Картофель — 30 грн/кг

Лук — 100 грн/кг

Чеснок — 150 грн/кг

Баклажаны — 50 грн/кг

Цветная капуста — 120 грн/кг

Брокколи — 200 грн/кг

Кукуруза — 15 грн/шт.

Стоимость грибов:

Шампиньоны — 160–170 грн/кг

Лисички — 130 грн/кг

Овощи на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

На молочном ряду выбор традиционно большой: от домашнего молока и сметаны до нескольких видов брынзы и сулугуни — всё из Березовского района. Из-за жары часть продуктов не выставляют на прилавок, а хранят в холодильнике и достают уже для покупателей.

"Цены такие же, как и были, они не менялись. У нас немного подешевели обезжиренный творог и творог средней жирности — буквально на 20–30 гривен, а жирный остался по той же цене. Просто покупатели стали брать меньше: раньше покупали килограмм или полкилограмма, а сейчас — по 200–300 граммов из-за отключений света", — говорит продавщица Ольга.

Продавщица Ольга о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

Молоко — 50 грн/л

Сулугуни — 350 грн/кг

Брынза овечья — 350 грн/кг

Коровья брынза — 260 грн/кг

Козья брынза — 350 грн/кг

Выдержанная коровья брынза — 220 грн/кг

Творог жирный — 230–240 грн/кг

Творог обезжиренный — 120 грн/кг

Творог средней жирности — 150 грн/кг

Сыр из топленого молока — 280 грн/кг

Сливочное масло — 500 грн/кг

Сливки — 350 грн

Нежирная сметана — 160 грн/кг

Сметана жирная сепараторная — 250 грн/кг

Другие товары:

Готовые блины — 200 грн/кг

Кукурузный лаваш — 35 грн / 3 листа

Домашняя лапша — 250 грн/кг

Молочная продукция на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Копченая продукция и полуфабрикаты

Копчености и полуфабрикаты на рынок привозят из Подольска Одесской области. Среди самых популярных — докторская колбаса, копченое и печеное мясо, сосиски и сардельки. Но летом количество покупателей все равно уменьшается.

"Летом у нас всегда спрос немного меньше, потому что люди предпочитают есть фрукты и овощи. Ну, ничего, наступит осень, и все вернутся. На данный момент цены пока не изменились, но посмотрим, что нам принесет осень", — комментирует Ольга.

Продавщица Ольга о копченой продукции и полуфабрикатах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость копченой и мясной продукции:

Домашнее сало — 330 грн/кг

Солонина с паприкой и чесноком — 430 грн/кг

Копченая курица — 300–320 грн/кг

Домашняя колбаса — 460 грн/кг

Куриная колбаса — 430 грн/кг

Копченое и запеченное мясо — 480 грн/кг

Копченая и запеченная шейка — 500 грн/кг

Копченая и вареная подчеревочка — 440 грн/кг

Докторская, любительская колбаса — 480 грн/кг

Сосиски, сардельки — от 400 грн/кг

Варено-копченые колбасы — от 550 грн/кг

Вяленое мясо — от 800 грн/кг

Сырокопченые колбасы — от 100 грн за 100 г

Стоимость полуфабрикатов:

Вареники — от 250 грн/кг

Пельмени — от 350 грн/кг

Блины — от 480 грн/кг

Копченая мясная продукция на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

На мясном ряду — свежая свинина домашнего производства из Березовского района Одесской области. Мясо привозят на рынок напрямую с фермы, а тушу разделают на части уже для продажи. Ассортимент зависит от свежего привоза, поэтому отдельные позиции раскупаются еще в течение дня.

"Кто что хочет — тот и берет. Кто-то сало, кто-то подчеревок, кто-то мясо. Но понемногу: по полкилограмма, по 600 граммов, килограмм", — рассказывает продавщица Лариса.

Продавщица Лариса о мясной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины:

Биток — 280–300 грн/кг

Ребра — 250 грн/кг

Чалагач — 250–260 грн/кг

Филе — 300 грн/кг

Задняя часть — 250 грн/кг

Лопатка — 240 грн/кг

Окорок — 120 грн/кг

Мясная продукция на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Август на рынке сейчас играет на руку покупателям: цены на сезонные деликатесы пошли вниз, молочные и мясные продукты имеют стабильную стоимость. Только с ягодами наоборот — их урожай заканчивается, поэтому они и стоят дороже. Но и здесь есть ложка дегтя: продавцы говорят, что из-за тревог, атак и отключений света людей на рынке тоже стало меньше.

Ранее Новини.LIVE уже проверяли цены на одесском Привозе. Продавцы отмечали сезонные колебания стоимости, изменения спроса и разную ситуацию в зависимости от категории продуктов.

Также Новини.LIVE проверяли цены на сезонные фрукты на Киевском рынке Одессы. Продавцы говорили об активном спросе и постепенном увеличении доли украинской продукции на прилавках.