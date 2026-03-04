Видео
Главная Одесса Цены взлетели — сколько стоят овощи в Одессе

Цены взлетели — сколько стоят овощи в Одессе

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 19:33
Цены на овощи в Одессе весной
Люди покупают овощи. Фото: Новини.LIVE

На рынках Одессы цены на овощи остаются высокими. Особенно это касается тепличных и молодых позиций. Самыми дорогими сейчас являются кабачки, баклажаны, сладкий перец и молодая морковь. В то же время базовые овощи - картофель, лук и старая капуста - продаются без резких изменений в цене. Продавцы говорят, что ассортимент стабилен, а удешевление пока не прогнозируют.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько стоят овощи на Новом базаре в Одессе.

Читайте также:

Что продают

На прилавках сейчас преобладают тепличные овощи, и именно они формируют общую высокую стоимость. Кабачки, баклажаны и сладкий перец продают в среднем по 250 гривен за килограмм, перец капи — около 220 гривен. Свежие овощи также недешевые. В частности молодая морковь стоит примерно 300 гривен за килограмм, молодая капуста — 150 гривен, брокколи и цветная капуста — по 200 гривен. Цены на огурцы зависят от сорта и происхождения. В среднем они стоят от 200 до 400 гривен за килограмм. К примеру николаевские огурцы продают примерно по 350 гривен. Помидоры на рынке также различаются по цене — от 170 до 600 гривен за килограмм. Базовые овощи остаются более доступными. Картофель, лук и старая капуста продаются по 25 гривен за килограмм. Редис стоит 80 гривен, а грибы — от 140 до 150 гривен. Как рассказала продавщица Екатерина, ассортимент на рынке существенно не меняется, а цены пока держатся на одном уровне:

"Ассортимент как был, так и есть. Цены пока не меняются, но наша продукция все равно дорогая", — говорит продавщица.

Ціни на овочі в Одесі
Продавщица Екатерина о ситуации. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи на базаре

  • Кукуруза — 100 грн/шт
  • Кабачок — 250 грн/кг
  • Баклажан — 250 грн/кг
  • Перец сладкий — 250 грн/кг
  • Перец капи — 220 грн/кг
  • Морковь молодая — 300 грн/кг
  • Капуста молодая — 150 грн/кг
  • Капуста цветная — 200 грн/кг
  • Брокколи — 200 грн/кг
  • Огурцы — 200-400 грн/кг
  • Огурец николаевский — 350 грн/кг
  • Редис — 80 грн
  • Картофель — 25 грн/кг
  • Лук — 25 грн/кг
  • Чеснок — 150-200 грн/кг
  • Капуста старая — 25 грн/кг
  • Пекинская капуста — 50 грн/кг
  • Грибы — 140-150 грн/кг
Ціни на овочі в Одесі
Кукуруза на рынке. Фото: Новини.LIVE

Как формируются цены

Цены на овощи на рынках зависят от нескольких основных факторов. Прежде всего это сезонность. В межсезонье овощи выращивают в теплицах или завозят из-за границы, поэтому они дороже. Во время массового сбора урожая украинская продукция становится доступнее, а цены снижаются.

На стоимость также влияют затраты на выращивание, электроэнергию, топливо, доставку и хранение. Важную роль играет спрос: если овощи хорошо покупают, цены держатся высокими. Дополнительное давление создают военные факторы, из-за чего стоимость продукции может меняться даже в течение недели.

Ціни на овочі в Одесі
Овощи на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Влияние войны

Война напрямую влияет на стоимость овощей и продуктов в целом. Часть полей и теплиц была разрушена или оказалась в зоне боевых действий, из-за чего объемы выращивания уменьшились. Меньшее предложение автоматически тянет цены вверх. Растут и расходы производителей. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре дорожает электроэнергия для теплиц, хранения и переработки продукции. Проблемы с логистикой, блокпосты и удлиненные маршруты увеличивают расходы на топливо и доставку, которые закладывают в конечную цену.

Кроме того, война повышает общие риски для бизнеса. Производители и продавцы вынуждены учитывать возможные потери товара, перебои с поставками и нестабильный спрос. Все это постепенно отражается на ценниках, которые могут меняться быстро и неравномерно.

Ціни на овочі в Одесі
Огурцы, которые продают. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что на Новом базаре в Одессе цены на молочную продукцию остаются стабильными. Сейчас стоимость не выросла, а выбор домашних сыров даже расширился. Продавцы говорят, что чаще всего берут брынзу, сулугуни и свежий сыр. Спрос держится ровным и без резких колебаний.

Также мы писали, что что на рынке сейчас царит настоящее разнообразие фруктов. От сладких израильских мандаринов до перуанской черешни. Цены иногда шокируют, но продавцы уверяют, что качество товара того стоит.

