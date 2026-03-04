Ціни на овочі в Одесі навесні

Люди купують овочі. Фото: Новини.LIVE

На одеських ринках ціни на овочі залишаються високими, особливо на тепличні та молоді позиції. Найдорожчими нині є кабачки, баклажани, солодкий перець і молода морква. Водночас базові овочі — картопля, цибуля та стара капуста — продаються без різких змін у ціні. Продавці кажуть, що асортимент стабільний, а здешевлення поки не прогнозують.

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки коштують овочі на Новому базарі в Одесі.

Реклама

Читайте також:

Що продають

На прилавках зараз переважають тепличні овочі, і саме вони формують загальну високу вартість. Кабачки, баклажани та солодкий перець продають у середньому по 250 гривень за кілограм, перець капі — близько 220 гривень. Свіжі овочі також недешеві. Зокрема молода морква коштує приблизно 300 гривень за кілограм, молода капуста — 150 гривень, броколі та цвітна капуста — по 200 гривень. Ціни на огірки залежать від сорту та походження. У середньому вони коштують від 200 до 400 гривень за кілограм. До прикладу миколаївські огірки продають приблизно по 350 гривень. Помідори на ринку також різняться за ціною — від 170 до 600 гривень за кілограм. Базові овочі залишаються доступнішими. Картопля, цибуля та стара капуста продаються по 25 гривень за кілограм. Редиска коштує 80 гривень, а гриби — від 140 до 150 гривень. Як розповіла продавчиня Катерина, асортимент на ринку суттєво не змінюється, а ціни поки тримаються на одному рівні:

"Асортимент як був, так і є. Ціни поки не змінюються, але наша продукція все одно дорога", — каже продавчиня.

Продавчиня Катерина про ситуацію. Фото: Новини.LIVE

Ціни на овочі на базарі

Кукурудза — 100 грн/шт

Кабачок — 250 грн/кг

Баклажан — 250 грн/кг

Перець солодкий — 250 грн/кг

Перець капі — 220 грн/кг

Морква молода — 300 грн/кг

Капуста молода — 150 грн/кг

Капуста цвітна — 200 грн/кг

Броколі — 200 грн/кг

Огірки — 200–400 грн/кг

Огірок миколаївський — 350 грн/кг

Редиска — 80 грн

Картопля — 25 грн/кг

Цибуля — 25 грн/кг

Часник — 150–200 грн/кг

Капуста стара — 25 грн/кг

Пекінська капуста — 50 грн/кг

Гриби — 140–150 грн/кг

Кукуруза на ринку. Фото: Новини.LIVE

Як формуються ціни

Ціни на овочі на ринках залежать від кількох основних чинників. Насамперед це сезонність. У міжсезоння овочі вирощують у теплицях або завозять з-за кордону, тому вони дорожчі. Під час масового збору врожаю українська продукція стає доступнішою, а ціни знижуються.

На вартість також впливають витрати на вирощування, електроенергію, пальне, доставку та зберігання. Важливу роль відіграє попит: якщо овочі добре купують, ціни тримаються високими. Додатковий тиск створюють воєнні чинники, через що вартість продукції може змінюватися навіть протягом тижня.

Овочі на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Вплив війни

Війна безпосередньо впливає на вартість овочів і продуктів загалом. Частина полів і теплиць була зруйнована або опинилася в зоні бойових дій, через що обсяги вирощування зменшилися. Менша пропозиція автоматично тягне ціни вгору. Зростають і витрати виробників. Через удари по енергетичній інфраструктурі дорожчає електроенергія для теплиць, зберігання та переробки продукції. Проблеми з логістикою, блокпости та подовжені маршрути збільшують витрати на пальне й доставку, які закладають у кінцеву ціну.

Крім того, війна підвищує загальні ризики для бізнесу. Виробники й продавці змушені враховувати можливі втрати товару, перебої з постачанням і нестабільний попит. Усе це поступово відбивається на цінниках, які можуть змінюватися швидко й нерівномірно.

Огірки, які продають. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Новому базарі в Одесі ціни на молочну продукцію залишаються стабільними. Наразі вартість не зросла, а вибір домашніх сирів навіть розширився. Продавці кажуть, що найчастіше беруть бринзу, сулугуні та свіжий сир. Попит тримається рівним і без різких коливань.

Також ми писали, що що на ринку зараз панує справжнє розмаїття фруктів. Від солодких ізраїльських мандаринів до перуанської черешні. Ціни іноді шокують, але продавці запевняють, що якість товару того варта.