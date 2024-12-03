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Целились по Одесчине — очередной беспилотник нашли в Молдове

3 декабря 2024 13:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Российский дрон упал в Молдове, подробности
Обломки беспилотника. Фото: полиция Молдовы
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Около молдавского города Орхей обнаружили обломки БпЛА. На месте работают специалисты. Район был закрыт для посещения граждан.

Об этом сообщили в Национальной полиции Молдовы во вторник, 3 декабря.

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Что известно

Утром во вторник, 3 декабря, правоохранителям сообщили, что на окраине села Подгорены обнаружили фрагменты беспилотника.

"Информация была немедленно передана компетентным органам, а в районе падения дрона доступ граждан был ограничен", — рассказали в полиции.

На месте работают взрывотехники. Они должны провести комплексное обследование беспилотника.

Ночная атака

Отметим, что в ночь на 3 декабря россияне атаковали Украину "шахедами". Украинская ПВО на юге сбила пять вражеских беспилотников, из них четыре — в Одесской области.

Напомним, что это не первый случай, когда дроны, которыми РФ обстреливает Одесскую область, залетают на территорию соседнего государства. Также мы сообщали, что из-за обстрелов остановилась работа завода в непризнанном Приднестровье.

война Молдова беспилотники Одесская область дроны

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