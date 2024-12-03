Російський дрон впав у Молдові, подробиці

Цілилися по Одещині — черговий безпілотник знайшли у Молдові
Біля молдовського міста Оргіїв знайшли уламки БпЛА. На місці працюють спеціалісти. Район закрили для відвідання громадян.
Про це повідомили у Національній поліції Молдови у вівторок, 3 грудня.
Що відомо
Вранці у вівторок, 3 грудня, правоохоронцям повідомили про те, що на околиці села Подгорень знайшли фрагменти безпілотника.
"Інформацію було негайно передано компетентним органам, а в районі падіння дрона доступ громадян був обмежений", — розповіли у поліції.
На місці працюють вибухотехніки. Вони мають провести комплексне обстеження безпілотника.
Нічна атака
Зазначимо, що у ніч проти 3 грудня росіяни атакували Україну "шахедами". Українська ППО на півдні збила п'ять ворожих безпілотників, з них чотири — в Одеській області.
Нагадаємо, що це не перший випадок, коли дрони, якими РФ обстрілює Одещину, залітають на територію сусідньої держави. Також ми повідомляли, що через обстріли зупинилася робота заводу у невизнаному Придністров'ї.
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