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Цілилися по Одещині — черговий безпілотник знайшли у Молдові

3 грудня 2024 13:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Російський дрон впав у Молдові, подробиці
Уламки безпілотника. Фото: поліція Молдови
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Біля молдовського міста Оргіїв знайшли уламки БпЛА. На місці працюють спеціалісти. Район закрили для відвідання громадян.

Про це повідомили у Національній поліції Молдови у вівторок, 3 грудня.

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Що відомо

Вранці у вівторок, 3 грудня, правоохоронцям повідомили про те, що на околиці села Подгорень знайшли фрагменти безпілотника. 

"Інформацію було негайно передано компетентним органам, а в районі падіння дрона доступ громадян був обмежений", — розповіли у поліції.

На місці працюють вибухотехніки. Вони мають провести комплексне обстеження безпілотника. 

Нічна атака

Зазначимо, що у ніч проти 3 грудня росіяни атакували Україну "шахедами". Українська ППО на півдні збила п'ять ворожих безпілотників, з них чотири — в Одеській області.  

Нагадаємо, що це не перший випадок, коли дрони, якими РФ обстрілює Одещину, залітають на територію сусідньої держави. Також ми повідомляли, що через обстріли зупинилася робота заводу у невизнаному Придністров'ї.

війна Молдова безпілотники Одеська область дрони

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