Цены на топливо увеличатся до 5 грн: запрет российского импорта на это не повлияет, - нардеп

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

Бензин и дизельное топливо стали немного дешевле. Несмотря на это, топливный рынок в Украине переживает один из самых сложных периодов. Производство собственных горюче-смазочных материалов сегодня не представляется возможным, вся надежда только на импорт.

Кроме того, до конца июня 2023 года истекает срок действия налоговых льгот на горючее. С 1 июля рынок должен вернуться к довоенным ставкам. Таким образом, ставка НДС на нефтепродукты вырастет с 7% до 20%, акциз на бензин — до 213 евро за тыс. литров, на дизтопливо — до 139,5 евро. Акциз на сжиженный газ не изменится и составит 52 евро.

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Сколько будет стоить бензин этим летом? Есть ли возможность регулирования цен со стороны государства? И как ведется борьба с "серым" топливом?

Ответы на эти вопросы в эксклюзивном интервью журналистам Новини.LIVE дал народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

— В Нефтегазовой ассоциации Украины заявили, что стоимость топлива с 1 июля снова вырастет. Прогнозируется, что в некоторых случаях подорожание будет на 11 гривен. Причина — возврат довоенной ставки на НДС в размере 20%. На самом ли деле возврат налога так сильно ударит по кошелькам потребителей?

— Мы не можем сейчас предусмотреть, как будет вести себя цена на топливо, потому что состоявшийся в октябре прошлого года частичный возврат довоенных налогов не привел ни к какому удорожанию топлива. Напротив, оно подешевело с учетом мировой конъектуры цен на нефть. Сегодня маржинальность этого рынка достаточно высока, нефтетрейдеры неплохо зарабатывают. Такая же ситуация была в 2022 году, и наценка была достаточно высокой. Поэтому, наверное, часть возобновившегося налога они возьмут на себя, а часть переведут на потребителя. По нашим подсчетам, это должно быть на уровне 3-5 гривен.

Виды горючего на АЗС. Фото: Новини.LIVE

— Кабмин Украины внес изменения в постановление о запрете импорта горючего "неопределенного происхождения". Таким образом планируют усилить борьбу с российским топливом, которое поступает на наш рынок. Эксперты уверяют, что это также отразится на стоимости бензина. Действительно ли это соответствует действительности?

— На самом деле, довольно странная ситуация, когда в Украину поставляется и импортируется топливо из стран, которые не производят его по документам, а на самом деле это российское или белорусское топливо. Мы не можем принять такой вид бизнеса. Это не вопрос цены на топливо, а вопрос: воюем ли мы с РФ или торгуем с ней? Поэтому, безусловно, такой продукт нужно запретить, соглашаюсь в этом с Кабинетом министров. Я не думаю, что это каким-то образом повлияет на стоимость топлива, потому что есть достаточно других поставщиков, имею в виду топливо из других стран. Российские производители пытаются через черные схемы, так сказать, отвоевать часть рынка у страны, на которую они же и напали. Этого допускать ни в коем случае нельзя.

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

Даниил Гетманцев о росте цен на топливо. Фото: Новини.LIVE

— Если мы говорим о ценообразовании, есть ли у государства еще какие-то рычаги влияния на АЗС для стабилизации цен на топливо? Учитывая, что сегодня в Украине нет своего производства бензина и дизеля.

— Что касается тезиса об отсутствии у нас собственного производства бензина и дизеля, то надо быть осторожными, потому что подтвердить это на 100% мы не можем. Если говорить о регулировании цен на топливо, то я категорически против таких подходов. Полагаю, что рынок должен определять цены. Мы уже столкнулись с ошибочным регулированием, когда в течение 2021 года и в начале войны государство регулировало наценку на топливо. Как результат это привело к дефициту и достаточно сложным условиям реализации топлива "по-белому", возросшая доля черного рынка. И это стало достаточно серьезной проблемой.

Станция заправки автомобилей. Фото: Новини.LIVE

— На днях прошла информация, что в Украине запасов топлива хватит максимум на месяц. Соответствует ли это действительности? И если да, то как планируется пополнять запасы?

— Эта информация не соответствует действительности, потому что предложение было вырвано из контекста некорректно, а дальше распространилось по информационному пространству. Цитата полная звучала так: "Если завтра прекратятся поставки и импорт топлива вообще, то запасов хватит на 10-30 дней".

Пока импорт топлива в Украину осуществляется ритмично, проблем с его наличием сегодня нет.

Автомобиль перед автозаправкой. Фото: Новини.LIVE

— В настоящее время проводятся масштабные проверки АЗС в стране. Главная цель — выявление нелегального горючего. Можно ли говорить уже о каких-либо предварительных результатах?

— Парламентский комитет по финансам принял соответствующее решение, и оно касалось горючего, табака и водки. Сейчас действительно идут масштабные проверки по всем производителям вышеперечисленных групп товаров. Их осуществляют налоговая служба, БЭБ, правоохранительные органы. Сегодня уже есть определенные результаты и, соответственно, порядок на рынке будет наведен. Пока я не готов говорить в цифрах, потому что решение майское и еще рано делать какие-то итоги. Впрочем, уже в начале июня будут конкретные цифры и результаты.