Ціни на паливо зростуть до 5 грн: заборона російського імпорту на це не вплине, - нардеп

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

Бензин та дизельне пальне стали трохи дешевшими. Попри це паливний ринок в Україні переживає один із найскладніших періодів. Виробництво власних паливно-мастильних матеріалів сьогодні не є можливим, вся надія тільки на імпорт.

Крім того, до кінця червня 2023 року закінчується термін дії податкових пільг на пальне. З 1 липня ринок має повернутися до довоєнних ставок. Таким чином, ставка ПДВ на нафтопродукти зросте із 7% до 20%, акциз на бензин — до 213 євро за тис літрів, на дизпальне — до 139,5 євро. Акциз на зріджений газ не зміниться і становитиме 52 євро.

Читайте також:

Скільки коштуватиме бензин цього літа? Чи є можливість регулювання ціни з боку держави? І як ведеться боротьба із сірим паливом?

Відповіді на ці запитання в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Новини.LIVE дав народний депутат України Данило Гетманцев.

— У Нафтогазовій асоціації України заявили, що вартість палива з 1 липня знову зросте. Прогнозується, що в деяких випадках подорожчання буде аж на 11 гривень. Причина — повернення довоєнної ставки на ПДВ у розмірі 20%. Чи насправді повернення податку так сильно вдарить по гаманцях споживачів?

— Ми не можемо зараз передбачити, як буде поводитися ціна на паливо, бо часткове повернення довоєнних податків, яке відбулося в жовтні минулого року, не призвело до жодного здорожчання палива. Навпаки, воно здешевшало з урахуванням світової кон'єктури цін на нафту. Сьогодні маржинальність цього ринку досить висока, нафтотрейдери непогано заробляють. Така ж ситуація була у 2022 році, й націнка була досить високою. Тому, напевно, частина того податку, що відновиться, вони візьмуть на себе, а частину перекладуть на споживача. За нашими підрахунками, це має бути на рівні 3-5 гривень.

Види пального на АЗС. Фото: Новини.LIVE

— Кабмін України вніс зміни до постанови про заборону імпорту пального "невизначеного походження". Таким чином планують посилити боротьбу з російським паливом, яке надходить на наш ринок. Експерти запевняють, що це також вплине на вартість бензину. Чи справді це відповідає дійсності?

— Насправді досить дивна ситуація, коли в Україну постачається та імпортується паливо із країн, які не виробляють його по документах, а насправді це російське чи білоруське паливо. Ми не можемо толерувати такі види бізнесу. Це не питання ціни на паливо, а питання: воюємо ми із РФ чи торгуємо з нею? Тому, безперечно, такий продукт треба заборонити, погоджуюсь в цьому із Кабінетом міністрів. Я не думаю, що це якимось чином вплине на вартість палива, бо є достатньо замінників, маю на увазі паливо з інших країн. Російські виробники намагаються через брудні схеми, так би мовити, відвоювати частину ринку в країни, на яку вони ж і напали. Цього допускати в жодному разі не можна.

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE

Данило Гетманцев про ріст цін на пальне. Фото: Новини.LIVE

— Якщо ми говоримо про ціноутворення, то чи є у держави ще якісь важелі впливу на АЗС для стабілізації цін на паливо? З огляду на те, що сьогодні в Україні немає свого виробництва бензину та дизеля.

— Щодо тези про відсутність у нас власного виробництва бензину та дизеля, то тут треба бути обережними, бо підтвердити це на 100% ми не можемо. Якщо говорити про регулювання цін на паливо, то я категорично проти таких підходів. Вважаю, що ринок повинен визначати ціни. Ми вже зіткнулися із помилковим регулюванням, коли протягом 2021 року і на початку війни, держава регулювала націнку на паливо. Як результат, це призвело до дефіциту та достатньо складних умов реалізації палива "по-білому", натомість зросла доля чорного ринку. І це стало достатньо серйозною проблемою.

Станція заправки автомобілів. Фото: Новини.LIVE

— Днями пройшла інформація, що в Україні запасів палива вистачить максимум на місяць. Чи відповідає це дійсності? І якщо так, то саме як планується поповнювати запаси?

— Ця інформація не відповідає дійсності, бо речення було вирване із контексту некоректно, а далі поширилося інформаційним простором. Цитата повна звучала так: "Якщо завтра припиниться постачання та імпорт палива взагалі, то запасів вистачить на 10-30 днів".

Наразі імпорт палива до України здійснюється ритмічно, проблем із його наявністю сьогодні немає.

Автомобіль перед АЗС. Фото: Новини.LIVE

— Нині проводяться масштабні перевірки АЗС у країні. Головна мета — виявлення нелегального пального. Чи можна говорити вже про якісь попередні результати?

— Парламентський комітет з питань фінансів прийняв відповідне рішення, і воно стосувалося пального, тютюну та горілки. Зараз дійсно йдуть масштабні перевірки по всіх виробниках вищезазначених груп товарів. Їх здійснюють податкова служба, БЕБ, правоохоронні органи. Сьогодні вже є певні результати, й, відповідно, порядок на ринку буде наведено. Поки я не готовий говорити у цифрах, бо рішення травневе і ще зарано робити якісь підсумки. Втім, вже на початку червня будуть конкретні цифри та результати.