Всемирная продовольственная инициатива ООН в Украине: как сдерживают цены - статья.

Цены на продовольственную пшеницу удается сдержать благодаря Украине, — Мэтью Голлингворт
Благодаря программе "Зерно из Украины", которая действует уже 50 дней, суммарно в около 110 тысяч тонн пшеницы получили одни из наиболее социально уязвимых стран Африки — Эфиопия и Сомали. Вчера из портов большой Одессы вышло еще одно судно из 25 тысяч тонн зерна, которое поступит в Кению.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали во время брифинга Уполномоченного представителя Всемирной продовольственной организации Мэтью Голлингворт, посетившего Черноморск.
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Экономический эффект
По словам представителя всемирной продовольственной организации, инициатива программы "Зерно из Украины" направлена на обеспечение продовольственной безопасности в мире.
Сейчас в рамках ООН закупается зерно для населения стран Африки и ближнего Востока, страдающих голодом и природными катастрофами. Но закрытие портов из-за войны привело к удару по экономике всего мира.
"Цены на зерно выросли более чем на 30%. Мы уверены, что внедряя зерновую инициативу мы спасем жизнь во всем мире, в частности в Кении", — отметил Уполномоченный.
Мэтью Голлингворт отметил положительный результат действия программы, которая длится почти 3 месяца. В частности, отмечается возможность работы для украинцев.
"Продовольственная программа помогает ежемесячно 3 млн человек, которые в Украине пострадали от военных действий. В частности, тем, что загрузка судна было привлечено 750 водителей, которые получили зарплату", — добавил Голлингворт.
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Что касается зерновой инициативы, блокирования остановок и проверок, то рычаги повлияли на россиян, которые осуществляют эти проверки, не упоминалось. Однако на брифинге отметили, что мир ощущает работу "Grain from Ukraine".
"Когда вы видели цены 24 февраля, они увеличились на 30-35%, но после запуска "зерновой инициативы" цены выровнялись, когда из портов Одессы зерно начало экспортироваться", — добавил Уполномоченный.
Куда идут суда с зерном
Во время зерновой инициативы корабли с пшеницей, реже с кукурузой, отправлялись в Сомали и Эфиопию. По словам Министра аграрной политики на очереди еще 3 судна, каждое из которых на 25-30 тысяч тонн, в Кению. Количество судов в страны Африки напрямую зависит от работы "зернового коридора".
"Второй момент — размер взносов доноров. Сейчас подтверждено примерно 200 млн разных стран, выдавших деньги, уже пошли на этот корабль в Кению. Это постоянная работа правительств и организации", — рассказал Николай Сольский.
Напомним, в одесском Черноморске продолжается загрузка зерна по программе "Зерно из Украины", которую инициировал президент Владимир Зеленский. Посмотреть как происходит загрузка, приехали посол Чехии и Словении в сопровождении министра агрополитики Украины.