Всесвітня продовольча ініціатива ООН в Україні: як стримують ціни, - стаття.

На відправлення чергового судна витрачено донорських 200 млн. доларів

Завдяки програмі "Зерно з України" яка діє вже 50 днів сумарно в її межах 110 тисяч тонн пшениці отримали одні з найбільш соціально вразливих країн Африки — Ефіопія та Сомалі. Вчора з портів великої Одеси вийшло ще одне судно з 25 тисяч тонн збіжжя яке надійде до Кенії

Про це журналісти Новини.LIVE дізнались під час брифінгу Уповноваженого представника Всесвітньої продовольчої організації Метью Голлінгворт, який відвідав Чорноморськ.

Економічний ефект

За словами представника всесвітньої продовольчої організації, ініціатива програми "Зерно з України" спрямована на забезпечення продовольчої безпеки у світі.

Зараз у рамках ООН закуповується зерно для населення країн Африки та близького Сходу, які страждають від голоду та природних катастроф. Але закриття портів через війну призвело до удару по економіці усього світу.

"Ціни на зерно зросли на понад 30%. Ми впевнені, що впроваджуючи зернову ініціативу ми врятуємо життя в усьому світі, зокрема у Кенії", — відзначив Уповноважений.

Метью Голлінгворт наголосив на позитивному результаті дії програми, яка триває майже 3 місяці. Зокрема відзначається можливість праці для українців.

"Продовольча програма допомагає щомісячно 3 млн осіб, які в Україні постраждали від військових дій. Зокрема тим, що завантаження судна було залучено 750 водіїв які отримали зарплатню", — додав Голлінгворт.

Блокування росіянами українських суден у Босфорі

Щодо зернової ініціативи, блокування зупинок та перевірок, то важелі вплиу на росіян, які здійснюють ці перевірки не згадувалось. Проте на брифінгу відзначили, що світ відчуває роботу "Grain from Ukraine".

"Коли ви бачили ціни 24 лютого, вони збільшились на 30-35%, але після запуску “зернової ініціативи” ціни "вирівнялись", коли з портів Одеси зерно почало експортуватись", — додав Уповноважений.

Куди йдуть судна з зерном

Під час зернової ініціативи кораблі з пшеницею, рідше з кукурудзою, відправлялись до Сомалі та Ефіопії. За словами Міністра аграрної політики на черзі ще 3 судна, кожне з яких на 25-30 тисяч тонн, до Кенії. Кількість суден до країн Африки прямо залежить від роботи "зернового коридору".

"Другий момент — розмір внесків донорів. Зараз підтверджено приблизно 200 млн різних країн видали гроші, вже пішли на цей корабель до Кенії. Це постійна робота урядів та організації", — розповів Микола Сольський.

Нагадаємо, в одеському Чорноморську триває завантаження зерна за програмою "Зерно з України", яку ініціював президент Володимир Зеленський. Подивитися як відбувається навантаження приїхали посол Чехії та Словенії у супроводі міністра агрополітики України.