Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным arrow

В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным

16 марта 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Море несет опасность
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Второй год подряд одесситы остаются без туристического сезона. Причиной этого стали минная опасность и попытка врага атаковать линию берега в поисках систем ПВО.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

"Менная опасность остается достаточно высокой. Несколько дней назад мину принесло к берегам Николаевщины, впрочем, пока снаряжалась минно-взрывная команда — мину унесло в море снова. Поэтому ее возвращение вполне возможно, но на каком участке — неизвестно. Мы напоминаем населению, особенно после последнего ракетного удара, который пришелся именно на побережье, линия побережья в этом году — это пока не курортная зона", — отметила Наталья Гуменюк.

Кроме запрета на посещение побережья Одессы существует вероятность, что ночные клубы не смогут работать даже летом. Впрочем, будет учтен опыт в прошлом году, когда были созданы соответствующие центры досуга и отдыха.

Напомним, в результате поступления в госбюджет от туристической отрасли сократились почти на 34%. В Одесской области ситуация еще хуже — доходов стало меньше на 78%.

Напомним, 14 марта враг нанес ракетный удар по Одесчине с применением тактической авиации. Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили четыре противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

16:37 Харьковщина готовится к посевной – в этом году засеят на 18% гектаров больше

16:27 Суд посадил за решетку экс-прокурора Донецкой области за получение взятки

Новина з відео

16:27 Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

16:20 В Одессе разъяснили порядок зачисления первоначальников в школу

16:17 В Украину прибыли первые французские танки AMX-10 RC

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:03 Подоляк назвал пожар в здании ФСБ конфликтом внутри страны

15:52 Путин заявил, что после санкций у россии больше возможностей для бизнеса, — СМИ

15:42 Фьюри не допустит реванш против Усика по одной причине

Оновлено

15:41 В Днепропетровской области разоблачены мошенники сall-центров, которые обманывали людей с ЕС

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

Новина з відео

16:27 Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

Новина з відео

13:55Собака, которую переехал водитель Mercedes в Одессе, после операции на улицу уже не вернется

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Новина з відео

12:25 В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

Новина з відео

12:03В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ

Новина з відео

11:16 Россияне существенно увеличили количество обстрелов на Луганском фронте, — Гайдай

Новина з відео

11:03 Звуки метро и акустика Софиевской площади: авторы уникального тревел-шоу записали саунд Киева

Эксклюзив

15:39Как украинскому бизнесу выжить в условиях войны: опыт руководителей на Business Wisdom Summit

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовой Часов Яр

14:23Биткоину прогнозируют заоблачное будущее: сколько будет стоить

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Актуальное по теме

None 16 Март 16:37

Харьковщина готовится к посевной – в этом году засеят на 18% гектаров больше

None 16 Март 16:25

Суд посадил за решетку экс-прокурора Донецкой области за получение взятки

None 16 Март 16:28

Путин сравнил немцев и россиян и заявил, что рф "более демократическая страна"

None 16 Март 15:13

В Одессе разъяснили порядок зачисления первоначальников в школу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB