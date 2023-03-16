В этом году одесское побережье вряд ли будет курортным
Второй год подряд одесситы остаются без туристического сезона. Причиной этого стали минная опасность и попытка врага атаковать линию берега в поисках систем ПВО.
Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
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"Менная опасность остается достаточно высокой. Несколько дней назад мину принесло к берегам Николаевщины, впрочем, пока снаряжалась минно-взрывная команда — мину унесло в море снова. Поэтому ее возвращение вполне возможно, но на каком участке — неизвестно. Мы напоминаем населению, особенно после последнего ракетного удара, который пришелся именно на побережье, линия побережья в этом году — это пока не курортная зона", — отметила Наталья Гуменюк.
Кроме запрета на посещение побережья Одессы существует вероятность, что ночные клубы не смогут работать даже летом. Впрочем, будет учтен опыт в прошлом году, когда были созданы соответствующие центры досуга и отдыха.
Напомним, в результате поступления в госбюджет от туристической отрасли сократились почти на 34%. В Одесской области ситуация еще хуже — доходов стало меньше на 78%.
Напомним, 14 марта враг нанес ракетный удар по Одесчине с применением тактической авиации. Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили четыре противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.