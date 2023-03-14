Пошкоджено дитячий садок: по Одещині завдали ракетного удару із тактичної авіації

Поранених немає

Ворог завдав ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації. Зайшовши з моря, літаки Су-24 в напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно, Х-31П.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

"Завдяки ефективній протидії ракети знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає. Ворог ще раз нагадав, що узбережжя наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне. Отже, дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні о десятій ранку в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялось про пуски ракет. Деякі з них летіли в бік Одеської області. Також місцеві telegram-канали повідомляли про вибухи.

Загроза з моря

Станом на ранок в Чорному морі вісім кораблів рф. Наразі бушує шторм, тож ворог не виводить надводні ракетоносії, втім підводний човен з "калібрами" напоготові. Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги повітряної оборони необхідно діяти швидко і оперативно.