Пошкоджено дитячий садок: по Одещині завдали ракетного удару із тактичної авіації
Ворог завдав ракетного удару по Одещині із застосуванням тактичної авіації. Зайшовши з моря, літаки Су-24 в напрямку узбережжя випустили чотири протирадіолокаційні ракети, імовірно, Х-31П.
Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.
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"Завдяки ефективній протидії ракети знищено над морем, але уламками і вибуховою хвилею пошкоджено дитячий садок на узбережжі та кілька приватних будинків навколо. Постраждалих немає. Ворог ще раз нагадав, що узбережжя наразі є лінією бойових дій і вкрай небезпечне. Отже, дотримання обмежень воєнного стану є виправданим і доцільним, зокрема, для збереження життя", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні о десятій ранку в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялось про пуски ракет. Деякі з них летіли в бік Одеської області. Також місцеві telegram-канали повідомляли про вибухи.
Загроза з моря
Станом на ранок в Чорному морі вісім кораблів рф. Наразі бушує шторм, тож ворог не виводить надводні ракетоносії, втім підводний човен з "калібрами" напоготові. Як зазначала речниця ОК "Південь", виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги повітряної оборони необхідно діяти швидко і оперативно.