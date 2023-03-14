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Поврежден детский сад: по Одесчине нанесли ракетный удар из тактической авиации

14 марта 2023 13:29
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Раненых нет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг нанес ракетный удар по Одесчине с применением тактической авиации. Зайдя с моря, самолеты Су-24 в направлении побережья выпустили четыре противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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"Благодаря эффективному противодействию ракеты уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной поврежден детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг. Пострадавших нет. Враг еще раз напомнил, что побережье является линией боевых действий и крайне опасно. Следовательно, соблюдение ограничений военного положения оправдано и целесообразно, в частности, для сохранения жизни", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в десять утра в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о пусках ракет. Некоторые из них летели в сторону Одесской области. Также местные telegram-каналы сообщали о взрывах.

Угроза с моря

По состоянию на утро в Черном море восемь кораблей россии. В настоящее время бушует шторм, поэтому враг не выводит надводные ракетоносители, впрочем, подлодка с "калибрами" наготове. Как отмечала спикер ОК "Юг", обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге воздушной обороны необходимо действовать быстро и оперативно.

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